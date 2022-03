Ya están listos los puntos de votación en el exterior: Cancillería

La Cancillería y el Ministerio de Interior anuncian la apertura oficial de los puntos de votación en el exterior de 250 puntos en 66 países. La jornada se extenderá hasta el próximo domingo, de acuerdo a los horarios y los puestos en los que estén ubicados.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se conectó la cónsul en Auckland, Juliana Pungiluppi, quien anunció la espera de 1077 votantes en esa ciudad, y anunció el primer puesto de votación en Wellington con 177 votantes adscritos, con un total de dos puestos de votación en Nueva Zelanda.

La viceministra de relaciones políticas del ministerio de Interior, María Paola Suárez, habló de las pautas para que las circunscripción especial de víctimas tenga un seguimiento especial, debido a que es la primera vez que se tiene una elección en este tema, “tenemos chats activados con los alcaldes, con la fuerza pública, para tener en tiempo real cualquier alteración de orden público y podamos actuar de manera oportuna” dijo la viceministra.

También recordaron que en Venezuela no hay puestos, porque los funcionarios diplomáticos y consulares de Colombia fueron expulsados, por orden de Nicolás Maduro, por lo que la Registraduría decidió establecer esos seis puntos de votación en ciudades fronterizas.

“Para facilitarle a los colombianos que viven en Venezuela, aunque no es lo ideal es la única opción”, señaló el viceministro de Relaciones Exteriores y encargado del despacho de la cancillería, Francisco Echeverry.

Los puntos fronterizos ubicados para los colombianos en Venezuela se encuentran en: La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Puerto Inírida.

“La Cancillería anunció la apertura de 436 mesas de votación en Estados Unidos, en más que 200 están ubicadas en la Florida y estarán funcionando desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde todos los días”, indicó Echeverry.

Ucrania

Respecto a los votantes en Ucrania recordaron que se trata de una situación difícil porque muchos ya no están en ese país y las posibilidades de voto son muy complejas, porque están en medio de un conflicto armado.

Luis Gabriel Fernández, secretario general de la cancillería, señaló “el puesto de votación que teníamos dispuesto en Polonia que se encuentra ubicado en Varsovia tiene un potencial electoral de 436 connacionales este puesto no ha registrado ninguna novedad, entonces podrá realizar la jornada electoral sin ningún inconveniente, en Ucrania no tienen representación electoral, entonces no existía el puesto de votación, solamente en Polonia”.

