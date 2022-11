“Es prácticamente imposible reducir la corrupción a cero”: roce entre Gustavo Bolívar y Miguel Uribe

Durante un acalorado debate en la Comisión Tercera del Senado, acerca de la gestión del Banco de la República, ocurrió un incidente entre el senador de la oposición Miguel Uribe Turbay y el presidente de la Comisión Tercera y senador, Gustavo Bolívar.

En medio de su intervención, el senador citó la famosa frase del expresidente Julio César Turbay de que “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”, señalando que estaba de acuerdo que no podrían llegar a erradicar esta práctica en Colombia.

Publicidad

“Los optimistas sabemos que vamos a disminuir la corrupción, de pronto a las justas proporciones como hablaba el abuelo de nuestro senador Uribe. Vamos a bajar la corrupción, digo como a las justas proporciones como decía el doctor Turbay, porque definitivamente mucha gente se burló de esa frase, pero es que traer la corrupción a cero, ya nos dimos cuenta es prácticamente imposible. Nosotros vamos a bajar esa corrupción, vamos a bajarla un poquito más por debajo de sus justas proporciones, es imposible bajarla a cero”, dijo Bolívar.

Asimismo, hizo una mención a la composición actual del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.

“Tenemos un gabinete con gente honesta, nos hemos demorado en hacer nombramiento porque el presidente ha tenido mucho cuidado en revisar las hojas de vida porque queremos que la mayoría de funcionarios le cumplan al país con esa promesa de cambio”, agregó.

En respuesta airada, el senador Uribe Turbay, nieto del exmandatario, salió a replicar sosteniendo que la corrupción debe ser eliminada totalmente. “Seguramente ustedes están comenzando, ya veremos cómo serán los escándalos en un Gobierno que ha demostrado no estar preparado para gobernar. Me sorprende que ahora con la frase con la que ataca a mi abuelo durante años ahora le parece que la puede utilizar, pero yo si no estoy de acuerdo. La corrupción a cero”, enfatizó Miguel Uribe Turbay.

La censura es el arma de quienes no soportan el debate con argumentos e ideas.



Denunciamos cómo en comisión 3, el senador @GustavoBolivar de forma antidemocrática ordenó cerrar los micrófonos de nuestros senadores. pic.twitter.com/jfMvNVAr0V — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 29, 2022

Publicidad

Escuche el podcast: Historias detrás de la historia