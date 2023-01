“Escucharemos a la embajadora y tomaremos decisiones”: canciller Álvaro Leyva sobre Guatemala

Desde Davos, Suiza, el canciller Álvaro Leyva hizo una férrea defensa de su compañero de gabinete, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, después del proceso judicial que inició la Fiscalía de Guatemala por supuestamente pertenecer a una estructura criminal con Odebrecht.

“No puedo anticipar nada, llamamos a nuestra embajadora pero ahora que regresemos vamos a charlar y a tomar decisiones”, señaló el canciller sobre el llamado a consultas de la embajadora Victoria González Ariza que había recibido el beneplácito de ese país hasta una semana antes.

“La verdad es que si hay alguien que supo hacer su gestión en Guatemala es el actual ministro de Defensa y lo hizo bajo un protocolo con Naciones Unidas y es una de las personas más transparentes y más honorables, ha recibido aplausos. La acusación se la hace un fiscal que está siendo investigado en Estados Unidos. El ministro tiene nuestro respaldo y de la nación colombiana”, señaló el canciller.

“Aquí lo qué hay es un exabrupto y repito que el ministro tiene el respaldo del presidente Petro y de sus compañeros de gabinete”, sostuvo Leyva.

Se cae código de vestuario: no habrá imposiciones

Sobre la polémica por el código de vestuario, el canciller dijo que es un defensor del libre desarrollo de la personalidad y que no habrá imposiciones.

“Los escotes hasta el ombligo, por ejemplo, no me parece que son buenos en las empresas, ni en las notarias, ni en las cancillerías, pero eso no está pasando, simplemente veo que la persona que señaló ello quiso que se tuviera una especie de cuidado en el vestir, pero no es una regla y no vamos a uniformar a los funcionarios de la Cancillería”, anticipó el ministro de Relaciones Exteriores.

Vale la pena recordar que en una cartilla, de 16 páginas, se prohibía en todos los casos el uso de tenis y descaderados para quienes presten sus servicios en la Cancillería.

