Hemos cumplido más con los acuerdos de paz que el gobierno que los firmó: MinInterior

En medio del debate de control político convocado por los senadores Antonio Sanguino , Feliciano Valencia, Pablo Catatumbo e Iván Cepeda , sobre la implementación de los acuerdos en el departamento del Cauca, los ministros de Defensa, del Interior y el Alto Comisionado para la Paz , tuvieron que rendir cuentas sobre las acciones que se han adelantado en la región en el contexto de la violencia contra firmantes del acuerdo.

Luego de varios cuestionamientos por parte de los senadores, entre ellos, del senador Antonio Sanguino, quien afirmó que la situación actual del Cauca “es el resultado de la obsesión con hacer trizas el acuerdo de paz", los representantes del Gobierno tomaron la palabra.

Daniel Palacios , ministro del Interior, inició asegurando que lo que está sucediendo y desatando la violencia en estas regiones del país no es responsabilidad del Gobierno y mucho menos un fracaso en la implementación de los acuerdos de paz.

"A mí me parece increíble decir que es responsabilidad de este Gobierno, que el señor ‘Iván Mordisco’ haga parte de una disidencia o que el bandido de ‘Iván Márquez’, bandido y narcotraficante, está delinquiendo desde Venezuela por consecuencia de un incumplimiento de este Gobierno”, argumentó.

Así mismo continuó señalando que, este mandato, ha cumplido con la implementación de los acuerdos, a pesar de no respaldarlos.

"Como Gobierno hemos trabajado en el cumplimiento de unos acuerdos, acuerdos que no respaldamos. Yo lo tengo que decir, yo no voté los acuerdos, yo no los voté y veo reírse a algunos, pero es que yo no puedo decir que voté algo que no voté, pero, ¿sabe qué? Los estamos cumpliendo y los estamos cumpliendo más que el Gobierno que los firmó", dijo Palacios.

El ministro de Defensa, Diego Molano , por su parte, argumentó que la violencia en el Cauca responde solamente al flagelo del narcotráfico y agregó que el Gobierno no ha incumplido con los acuerdos, sino que, al contrario, ha adelantado acciones para garantizarlos.

"La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué había del acuerdo de paz en Cauca que cambió el punto de vista de los actores ilegales? El frente 10 de las Farc se acogió al acuerdo, pero quedaron las disidencias de las Farc y por eso el factor que alimenta esa violencia es el narcotráfico… Además, no se puede atribuir la presencia del ELN al incumplimiento del acuerdo de paz porque ya estaba en Colombia y siempre ha sido un grupo narcoterrorista", explicó Molano.

Así mismo, el ministro aseguró que el flagelo del narcotráfico, a pesar de la firma del acuerdo de paz, no se ha logrado erradicar en el país y que ha aumentado.

"Esa gran apuesta que decían que el acuerdo de paz iba a desmontar el narcotráfico, no se cumplió ni en el país ni en el Cauca", señaló.