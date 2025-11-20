En vivo
La JEP destapa cómo el Ejército involucró a Fuerza Aérea en falsos positivos sin que lo supiera

La JEP destapa cómo el Ejército involucró a Fuerza Aérea en falsos positivos sin que lo supiera

Aunque la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participó en operaciones donde hubo civiles asesinados y reportados como bajas en combate, la JEP concluyó que sus tripulaciones fueron engañadas por el Ejército, que utilizó su apoyo aéreo para dar apariencia de legalidad a ejecuciones extrajudiciales.

