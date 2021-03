Llegan vacunas contra el coronavirus a Condoto, una de las zonas más apartadas del país

BLU Radio viajó a Condoto, una de las zonas más apartadas y olvidadas del país. En medio del increíble retraso en la aplicación de vacunas contra el coronavirus en Colombia, el pasado miércoles 3 de marzo llegaron al municipio 10 dosis para dar inicio con el plan de vacunación nacional.

Las vacunas fueron suministradas a 10 adultos mayores del ancianato municipal, quienes recibieron con esperanza y alegría la ansiada vacuna.

José de los Santos Mosquera, de 82 años, aseguró que no le dolió nada y que espera que al resto de sus compañeros los puedan vacunar.

"Me fue muy bien, hasta hoy no he sentido ninguna falla en el cuerpo, no me dolió para nada ni tenía susto", contó Mosquera.

La enfermera del ancianato, Amirla Hurtado, afirmó que la jornada fue un éxito y dijo que está lista para recibir su dosis también.

"Todo gracias a Dios fue excelente, ninguno de ellos presento complicaciones, y estamos esperando a que lleguen más vacunas para las enfermeras y el grupo de salud que también vamos a ser vacunados y claro, para el resto de abuelitos’’, dijo hurtado.

El Gobierno Nacional destinó 969 dosis para todo el departamento de Chocó , las vacunas se distribuyeron entre los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó, Condoto y Carmen de Atrato, priorizando a personal médico y adultos mayores.

Condoto tiene 46 casos confirmados y dos personas han muerto a causa del virus. Los habitantes resaltan la gestión de su alcalde Yeferson Lozano Mosquera, quien recibió las vacunas.

"Hasta el momento no se nos ha indicado el número exacto de vacunas que van a llegar, sino la priorización del personal que se van a vacunar en principio. Obviamente conocemos que al país están llegando las vacunas de manera limitada y que de la misma forma las están entregando en los departamentos y municipios", explicó el alcalde de Condoto.