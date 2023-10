Martha Alfonso sobre polémica por plata para reforma a la salud: “Sacaron de contexto lo que dije”

La representante Martha Alfonso respondió a la polémica que se desató en medio del trámite de la reforma a la salud, que sigue sus debates en la plenaria de la Cámara de Representantes con ya algunos artículos aprobados. Según dijo, sus declaraciones sobre la financiación a este proyecto se “tergiversaron”.

Alfonso, quien es una de las ponentes, creó una serie de reacciones luego de decir que, hoy, no hay viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda para la reforma porque “no se requiere”; sin embargo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, aclaró que fue lo que realmente quiso decir. Según recalcó, “sacaron de contexto” su “expresión”.

“Es absolutamente falso. Se tergiversa una frase que hago en un contexto en el que estaba respondiendo, yo estaba contestándole a un representante a la Cámara que decía que el debate no podía continuar porque no había concepto de viabilidad financiera . Yo le dije que no lo considerábamos necesario, mi error fue decir ‘en este momento’ para que se entendiera”, explicó.

Según mencionó, entiende que todo proyecto de ley del Gobierno “debe tener un concepto por obligación de viabilidad financiera, lo que no es cierto”, añadió, es que sea obligatorio en momentos de debates, como sucede actualmente con la reforma a la salud.

“Yo nunca dije que la reforma no tenía financiación. La reforma tiene financiación y está absolutamente calculada desde el 13 de febrero; está radicado, junto al proyecto de ley, el estudio de costos”, puntualizó la representante Alfonso.

La coordinadora ponente del proyecto de reforma a la salud, Martha Alfonso, indicó que la reforma no tiene concepto del Ministerio de Hacienda porque no lo necesita. Continúa la votación a esta hora.



Sobre el costo de la reforma, afirmó que este año el presupuesto de la salud “redondea los 84 billones de pesos” y que tiene un estudio que calcula los recursos del sistema “hasta el 2033”.

En ese sentido, aseveró que en la medida en que el articulado se va modificando, “puede tener impactos en ese costeo que ya se hizo”.

