Montado en TransMilenio, minhacienda dice que espera que este mes baje la inflación

Con malas noticia empezó el 2023 para millones de colombianos después de que el Dane confirmara que la inflación creció en el país. Los datos indican que en Colombia llegó al 13.12% en 2022, casi el triple de lo registrado en 2021, cuando el costo de vida aumentó un 5.62%

Desde el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda, se viene trabajando para hacerle frente a estos problemas. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro José Antonio Ocampo habló sobre este tema y aseguró que espera la inflación baje en el mes de abril.

"Ya hay buenas noticias. Porque la inflación de alimentos va para abajo, ya va para abajo en tres meses consecutivos y para los hogares pobres, si usted mira el índice, tres meses consecutivos la baja de la inflación. Esperamos que este mes ya haya una baja general de la inflación y ese facilite una política monetaria que nos ayude a la reactivación", manifestó el ministro José Antonio Ocampo.

Junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el ministro José Antonio Ocampo se transportó en Transmilenio hacia el municipio de Soacha para asistir a una reunión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.

Publicidad

"Yo ya conocía Transmilenio. He sido profesor universitario, he venido del norte al centro en Transmilenio (...) En helicóptero no me montan, pero en avión si por agendas en el país", añadió sobre su paseo en el articulado.

Asimismo, el ministro José Antonio Campo habló del Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo sobre el avance del Metro de Bogotá, que es poner bases en los contratos para las garantías de créditos: "Para el metro el 70 % de la inversión lo paga la nación", explicó.

Junto a Claudia López, el ministro agregó que se ha trabajado muy fuerte con la Alcaldía de Bogotá para que el Plan Nacional de Desarrollo favorezca a la ciudad.