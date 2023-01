“No conocemos ninguna niña indígena que no haya sido violada”: comunidades en el Guaviare

El departamento del Guaviare, siendo la puerta de entrada a la selva amazónica que cada vez se vuelve peor, sigue la presencia de las disidencias de las Farc. Lo preocupante es la violencia sexual que hay contra las niñas en el Guaviare. La situación llevó a que el Gobierno Nacional anunciara medidas por más de 580 casos presentados.

Así mismo, en San José del Guaviare el negocio de la prostitución impactó a las menores en esta zona apartada del país, noticias de consumo y tráfico de drogas paralizaron a Colombia.

Las comunidades como Nukak Maku y Jiuw, solicitaron con gran urgencia presencia del Estado, luego de asegurar ser víctimas del desplazamiento forzado, violaciones de niñas y mujeres, discriminación, entre otros vejámenes.

Javier Sarmiento, Procurador delegado para los derechos humanos, en dialogó con El Radar de Blu Radio comentó acerca de cómo viven estas comunidades luego de las imágenes tan desgarradoras que se han evidenciado de los niños y niñas tras la drogadicción y prostitución.

“El panorama es aterrador, se visitaron tres asentamientos hay hasta 24 de estos por su amplitud, bastó ir solo a tres para no comprender como estas comunidades no han sido atendidas. Se ve desnutrición, viven en plásticos trinchados en los árboles, no solo eso, muchos cuadros desgarradores”, indicó.

El procurador comentó la problemática completa de las niñas indígenas a las cuales les entregan bóxer para poder abusar sexualmente de ellas.

“La vía 40, son dos cuadras en L, es como la zona de venta de alucinógenos, alcohol, prostíbulos y se ven las mujeres adultas, pero también menores de edad, empiezan a llamar ‘pispeando’ para ofrecer estos servicios, se ven niños de 1 a 5 años allí sentados solos, no se ve ningún padre de familia (…) Se inducen al consumo de drogas de manera en que los capitanes justifican esta acción, que porque tienen hambre consumen bóxer, allí en esta calle van civiles de todo tipo y están los servicios de explotación sexual, 30.000, 50.000 pesos. Nos fuimos hasta la parte de atrás, que limita con el muelle, donde quedan unas casas, esto realmente es una polisombra extendida donde presuntamente abusan a las menores de edad”, agregó.

¿Qué puede hacer los diferentes sectores ante esta situación?

“El sector privado se debe vincular, hay que regular la venta por ejemplo del bóxer, al inhalarlo los efectos son terribles y nocivos y más para niños de 9 a 10 años como se está presentando en este departamento, falta control y esto le pertenece a la alcaldía municipal, a quien se está vendiendo”, indicó el procurador.

Finalmente, el funcionario señaló las escandalosas cifras de lo que se está presentando y que medidas están tomando al respecto ante el desolador panorama.

“En la Procuraduría General de la Nación solo hay dos quejas de abuso sexual a menores de edad desde estas comunidades, solicitamos informes a todas las entidades, el ICBF presentó un informe, las demás autoridades igual y estamos haciendo un cruce de lo que entregó la Policía Nacional.”, comentó.