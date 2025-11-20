En vivo
Ordenan ofensiva total contra disidencias: nuevas directrices de comandante de las Fuerzas Militares

Ordenan ofensiva total contra disidencias: nuevas directrices de comandante de las Fuerzas Militares

El almirante Cubides también pidió reforzar la seguridad en las guarniciones militares, luego de las recientes embestidas de grupos armados.

