Ordenan ofensiva total contra disidencias: nuevas directrices de comandante de las Fuerzas Militares

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, impartió nuevas instrucciones a todas las tropas del país para aumentar la presión contra las disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, en medio del incremento de ataques contra la fuerza pública en distintas regiones.

En una comunicación divulgada, Cubides fue enfático en que no existe ningún tipo de cese al fuego vigente que limite las operaciones del Ejército, la Armada o la Fuerza Aeroespacial.

Recordar en todos los niveles del mando que no hay ceses al fuego decretados; no existe prohibición, restricción ni limitación alguna al desarrollo de operaciones militares. Se debe mantener la total ofensiva, sin titubeos Afirmó el almirante.

Las órdenes incluyen el despliegue directo de comandantes a las zonas más críticas, con el fin de guiar en terreno los operativos y aumentar la efectividad contra estructuras como la de ‘Iván Mordisco’, que ha protagonizado recientes ataques en Arauca, Cauca y Guaviare.

Cubides también pidió reforzar la seguridad en las guarniciones militares, luego de las recientes embestidas de grupos armados contra bases y puestos de control.



“Ahí, por favor, señores comandantes: mucha exigencia en los controles de ingreso. Los bandidos terroristas no estarían reaccionando como lo han hecho en las últimas semana”, recalcó.

Almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares. Foto: AFP

Principales órdenes impartidas:



Aumentar operaciones ofensivas en territorios disputados.

ofensivas en territorios disputados. Integrar inteligencia y tecnología para mejorar resultados.

y tecnología para mejorar resultados. Ajustar tácticas y procedimientos de combate.

y procedimientos de combate. Incrementar entrenamiento y disciplina operativa.

y disciplina operativa. Reforzar la protección de instalaciones militares.

Las nuevas directrices se dan en un contexto de escalada de violencia en zonas como Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, Guaviare y Cauca, donde las comunidades han alertado un aumento del control ilegal de grupos armados.