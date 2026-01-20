En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Defensoría emite alerta por riesgo en municipios de Risaralda por disputa entre ELN y Clan del Golfo

Defensoría emite alerta por riesgo en municipios de Risaralda por disputa entre ELN y Clan del Golfo

La Defensoría del Pueblo advirtió un escenario de grave vulneración de derechos en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, en Risaralda, donde la expansión y confrontación de grupos armados ilegales podría derivar en un recrudecimiento de la violencia a corto plazo

Publicidad

Publicidad

Publicidad