“Diálogo con organización de ‘Gentil Duarte’ no es una segunda oportunidad”: senador Iván Cepeda

El senador Iván Cepeda habló en Mañanas Blu sobre el encuentro del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda , con delegados de disidencias de las Farc para una eventual negociación y aseguró que no se trata de una segunda oportunidad.

El congresista se refirió, además, a la polémica que surgió por la designación de "estado mayor central de las Farc-EP" en el documento suscrito por el Gobierno y miembros del grupo ilegal.

El congresista Cepeda dijo que las imágenes de la reunión de las disidencias de 'Gentil Duarte' no son recientes, sino de hace algunas semanas y habló de la diferencia de ese grupo con el de la Segunda Marquetalia de alias 'Iván Márquez'.

"El comisionado de Paz ha sostenido distintas conversaciones de acercamientos con una serie de grupos en el país. En días anteriores se dio a conocer un comunicado y varias imágenes de uno de sus contactos, que no se realizó ahora sino al parecer hace ya unas semanas, en el que el contacto fue con un grupo de las disidencias de lo que eran las Farc-EP y que nunca entraron al proceso", sostuvo el legislador.

"Segunda oportunidad"

Cepeda sostuvo que en el caso preciso de la disidencia de 'Gentil Duarte' no puede hablarse de una segunda oportunidad, ya que supuestamente esa ala guerrillera no hizo presencia en los diálogos de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos.

"Las disidencias de Farc tienen dos modalidades y versiones: unas son las que no entraron al proceso que se realizó en La Habana entre 2012 y 2016; el otro grupo es aquel que se hace llamar es la 'Segunda Marquetalia', que estuvo en el proceso de paz y luego se retiró. Así que en este preciso caso no se trata de una segunda oportunidad, sino de personas que no entraron al proceso de paz en ese entonces", declaró Cepeda.

¿Estado mayor de las Farc?

El senador Cepeda le restó importancia a que en la firma del comunicado conjunto, los representantes de la disidencia de las Farc y el Gobierno se refirieran a un "estado mayor de las Farc-EP".

"El comunicado lo firman ellos como dicen llamarse. Es lo mismo que con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o con las llamadas ACG, que también se les denomina como Clan del Golfo. De ahí a que el comisionado de Paz acepte, haya dicho o afirmado, que esta es la guerrilla de Farc", indicó.

El legislador dijo que no se va a renegociar el acuerdo de paz con las Farc y que el tema jurídico se desarrollará de manera rápida, por lo que las dudas de los colombianos se resolverán paulatinamente.