ELN dice que se han dado contactos para explorar diálogo de paz bajo confidencialidad de Cuba

En un comunicado en el que el ELN se refiere a la necesidad de mantener el esfuerzo por la solución política del conflicto, y en el que también lanza duras críticas a los Estados Unidos , volvió de nuevo la postura de dialogar con Colombia para lograr un acuerdo.

Recordaron que la delegación de diálogos llegó a Cuba en 2018 y que desde los primeros días del Gobierno de Iván Duque se mantuvo una serie de contactos para que se pudieran reanudar las conversaciones que habían iniciado cuando Juan Manuel Santos era presidente, y que, posteriormente habían sido interrumpidas, pero dice la guerrilla que desde entonces se han dado contactos para restablecer los diálogos, según lo expresó el ELN en un comunicado.

“Se han seguido desarrollando distintos contactos directos e indirectos explorando el restablecimiento de los diálogos, contando las dos partes con la ayuda y confidencialidad de Cuba”, indicaron.

Agregó la guerrilla que el hecho de que su equipo negociador permanezca aún en Cuba es resultado de lo que calificaron como “incumplimiento de Duque al protocolo de retorno”, con los negociadores de paz, tras un acuerdo internacional con países garantes y, al contrario, dice la guerrilla que lo que se ha hecho es incrementar las intenciones de capturarlos.

Entre tanto, el Gobierno Nacional se ha mantenido en varios aspectos: el primero, es que la guerrilla no tendría posibilidad de ingresar a un diálogo de paz si no cesan en sus acciones delictivas como el secuestro, y de otro lado, se ha desplegado una estrategia desde el Estado para dar con la captura de quienes ejecutan acciones terroristas, no sin antes entregarles la posibilidad de desmovilizarse.

"Quien dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con el ELN fue el propio ELN con el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander. Ellos son los culpables si no hay avances en un proceso de paz", Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz