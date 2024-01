“Petro tiene en su despacho la renuncia de mindeporte; suena Jorge Iván Ospina”: Mauricio Gómez

“A la ministra le quedó grande el Ministerio del Deporte. Que me muestre una sola ejecución del año pasado, que muestre un solo logro de ella”, dijo el senador Mauricio Gómez en Mañanas Blu, con Néstor Morales, luego de que se revelara el documento que conoció Blu Radio en el que el Ministerio de Hacienda afirma que la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, no pidió en 2023 los recursos para cubrir las obligaciones por los Juegos Panamericanos, que estaban programados para 2027 en Barranquilla.

Las fuertes palabras del senador Mauricio Gómez también se dan debido a la moción de censura que se radicó en el Senado de la República contra la ministra Astrid Rodríguez.

“Yo si creo que ya la decisión de que la ministra se va, está tomada. La carta de la renuncia de la ministra está sobre la mesa, la tiene el presidente Petro y creo que hoy tomará el presidente una decisión lo más importante es a quién nombra, porque si va a nombrar a Jorge Iván Ospina, que dejó a Cali que vuelta nada, quedó más preocupado. Vamos a salir de Guatemala para Guatepeor”, aseguró el senador Mauricio Gómez.

Gómez aseguró que altos funcionarios del Estado le brindaron información de que Jorge Iván Ospina sería el próximo ministro del Deporte, y aseguró que la decisión se tomaría hoy. Asimismo, recalcó que hay 32 firmas de cinco partidos políticos dispuestos a llevar la moción de censura a “buen puerto”. “Si la ministra no se va de aquí a febrero el Senado la retirará de su cargo”, aseguró.

Ante la inconsistencia de los contratos del Ministerio de Deporte por la sede de los Juegos Panamericanos que realizarían en Barranquilla en 2027, el senador aseguró: "Yo lo dije en agosto del año pasado 'ministra mucho cuidado, que esto no depende de un twitter de Petro que esto no depende de su voluntad'. Hay un contrato firmado y hay que respetarlo y en ese contrato había una fecha que había que cumplir y no se cumplió, quien no la cumplió fue la ministra por cualquier razón".