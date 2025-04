Presidente Gustavo Petro criticó traslado de migrantes de EEUU a cárceles en El Salvador

En la intervención del presidente Gustavo Petro en la cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Celac , el mandatario habló sobre la migración, cuestionando las formas en que Estados Unidos está deportando a migrantes hacia cárceles en El Salvador.

También se refirió a la cancelación, por falta de consenso, de la reunión que en enero convocó para tratar este tema tras la crisis diplomática con Estados Unidos.

“A mí me sorprendió que no pude reunirme una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados (…) No se puede aceptar ningún espacio de exclusión sobre la migración, que tiene como causa la pobreza, una diferencia entre el norte y el sur. ¿Lo solucionamos poniendo cadenas, llevando a la población migrante a unas cárceles en El Salvador? Lo que critico es que no puede llegar ningún migrante a una cárcel de esas, porque sería tratado como criminal, y no lo es: es un ser humano”.

Colombia recibirá la presidencia pro témpore de la Celac, y el mandatario ya ha dejado claro que buscará promover la integración de la región y el acercamiento a potencias como China y la Unión Europea, una jugada que, según expertos, podría traer consecuencias en la relación con la administración Trump.

Al respecto, la excanciller Marta Lucía Ramírez se pronunció: “Me parece que este filtreo que se está haciendo por parte de Gustavo Petro con China está orientado única y exclusivamente a molestar a Estados Unidos. Veamos lo que le ha sucedido a Venezuela: se acercó a China como un salvavidas también contra Estados Unidos, y hoy Venezuela depende totalmente de China porque está tremendamente endeudada con ese país”.

No obstante, la canciller Laura Sarabia , desde Honduras, aclaró que Colombia no busca reemplazar el mercado estadounidense, sino diversificar sus alianzas internacionales.

Este acercamiento se suma a la intención manifestada por altos funcionarios colombianos de que el país se una a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), el proyecto global de inversión e infraestructura impulsado por China.

El presidente Gustavo Petro confirmó además su participación, el próximo 13 de mayo, en la cumbre Celac-China en Beijing, donde también fueron invitados los presidentes de Honduras y Uruguay. Mientras se consolida esta nueva dirección en la política exterior colombiana, la gran incógnita es cuántos de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños respaldarán esta apuesta.