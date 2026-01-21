En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría investiga millonario contrato de titulación de predios en Ibagué

Procuraduría investiga millonario contrato de titulación de predios en Ibagué

Según la información conocida por el Ministerio Público, el contrato, cuyo valor asciende a cerca de $595 millones, tenía como objetivo la expedición de 250 títulos de propiedad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad