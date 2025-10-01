Se crece pelea entre Montealegre y Benedetti: “Distanciamiento total”, dice el minjusticia

Todo un caos hay en el Gobierno nacional por cuenta de la relación fracturada entre el ministro de Interior, Armando Benedetti y el de Justicia, Eduardo Montealegre; en las últimas horas se supo sobre un chat del gabinete en el que hubo señalamientos hasta de corrupción.

Todo inició en el chat grupal, donde no está el presidente Gustavo Petro. La conversación comenzó con las visas y con el reclamo del ministro del Interior, Armando Benedetti, por lo que él llamó una falta de solidaridad, por ser tibios y no salir todos a renunciar a su visa americana.

“Angie (Rodríguez). Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”, señaló el ministro de Justicia.

A lo que Benedetti responde: "No le he hecho nada malo para que me hable así de para que hable así de mí, déjeme quieto y bonita forma de pedir ayuda. No leeré más este chat."



Armando Benedetti en Consejo de Ministros Foto: Presidencia

Siguen los mensajes y Montealegre continúa sacándole los trapitos al sol al ministro y avanzando en los insultos.

En medio de la conversación, le dice "Benedetti que sigue con el mismo modus operandi. Grabó una conversación privada con Laura Sarabia y luego la filtró a semana para crear la crisis más grande que ha tenido este gobierno. Tras de ladrón Bufón. Qué peligro. Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible. Benedetti insultando a los ministros y propiciando el caos. ¡Qué belleza!"

Publicidad

Pero eso no fe todo, luego el mensaje más polémico de todos: "Vamos a ver qué tan gallito de pelea es Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto".

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Blu Radio contactó a Montelegre para saber más a fondo sobre por qué el enfrentamiento que se está dando al interior del Gobierno, a lo que el jefe de cartera de Justicia aseguró:

"Cuando fui fiscal general de la Nación, tenía una relación cordial con Benedetti. Relación que se inició, cuando fui magistrado de la Corte Constitucional. Una noche - siendo fiscal- me atacó abruptamente en hora 20. Me cuestionó éticamente. Lo llame inmediatamente, y lo trate muy duro: le dije que el era un delincuente. Se acabo la “amistad”. Nos volvimos a encontrar de ministros, y volvió nuevamente, de repente, a tratarme mal en Semana. Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia. Pero, Angie, secretaria del Dapre, agravó el tema, al salir en el chat de ministros, a respaldar a Benedetti. Y, ahí fue Troya. Me moleste muchisimo. Benedetti repetía su doble cara, como en las viejas épocas. Por eso público nuevamente ese artículo de 2023".