“Sobredimensionamos que le quitaran la visa a Petro; lo estaba buscando”: excanciller Camilo Reyes

En medio de la controversia generada por la reciente revocación de la visa estadounidense al presidente de Gustavo Petro, el excanciller y diplomático de carrera Camilo Reyes, habló sobre sus efectos en Mañanas Blu.

Aseguró que el hecho está siendo "sobredimensionado" y que, de hecho, el mandatario colombiano estaba activamente "buscando" tal desenlace.

Reyes, quien también fue canciller durante la presidencia de Ernesto Samper, otro mandatario que enfrentó la anulación de su visa, insistió en que esta circunstancia no debería afectar la robusta relación histórica entre Colombia y Estados Unidos.



Búsqueda de la confrontación

El excanciller fue enfático al calificar la reacción nacional e internacional ante la medida migratoria de Washington. Considera que, si bien existe un significado político, es uno que el presidente Petro estaba promoviendo.

“Me parece que estamos sobredimensionando el hecho de que le hayan quitado la visa al presidente Petro. Eso es una decisión soberana de un país”, declaró Reyes, equiparando la acción estadounidense con la potestad que tiene el ejecutivo colombiano para revocar la visa a cualquier extranjero que viole las normas locales.



Reyes afirmó que el presidente Petro no solo esperaba la acción, sino que la provocó: “Yo esperaría, ojalá seamos capaces los colombianos con mucha serenidad de no sobredimensionar el gesto de los Estados Unidos de quitarle la visa al presidente Petro. Entre otras cosas, conviene no sobredimensionarlo porque el presidente Petro estaba buscando que se la quitara”.

Además, señaló que era “evidente que quería (...) hace rato que él estaba que estaba buscando que le quitaran la visa”.

Reyes argumentó que las declaraciones del presidente Petro violaron directamente estos pilares de la diplomacia internacional: “Entonces, cuando el presidente Petro hace una invitación al ejército de los Estados Estados Unidos a una cierta actitud en relación con su comandante, de acuerdo con su Constitución, está violando uno de esos y entonces yo no creo que la Cancillería haya acertado en estirar ese artículo al que ustedes se refieren para decir que un extranjero puede llegar al territorio de un país a decir o a insultar o a solicitar lo que se le ocurra, ¿no? Eso no sucede así”.

