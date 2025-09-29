“Quitar visa a presidente Petro no repercute en un eventual aumento de aranceles de EE. UU.”: AmCham

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), aseguró que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar la visa al presidente Gustavo Petro no tendrá impacto inmediato en las relaciones comerciales bilaterales ni en la política arancelaria.

El retiro de la visa al presidente Gustavo Petro generó un amplio debate político y económico en Colombia. Frente a la medida, la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture, aclaró que este hecho debe entenderse como un mensaje diplomático más que como un movimiento comercial.

“Esto es una decisión diplomática que evidencia una inconformidad significativa por parte del gobierno de Estados Unidos frente a una intervención del presidente Gustavo Petro en los asuntos internos”, afirmó Lacouture en entrevista con Mañanas Blu.

La líder gremial recalcó que la medida no afecta la política bilateral de manera directa ni rompe relaciones. Sin embargo, reconoció que sí añade tensiones a una relación ya compleja.



Definitivamente estamos ante una relación que le sigue añadiendo tensión, con una intención del presidente Petro de que así sea, lo que hace más difícil la construcción de una agenda bilateral estable agregó.

Presidente El presidente Gustavo Petro y al cantautor británico Roger Waters se dirige a una manifestación pro palestina frente a la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025.

Comercio bilateral y estabilidad arancelaria

Uno de los principales temores tras el anuncio fue el posible impacto en los aranceles que Estados Unidos aplica a los productos colombianos. Sin embargo, Lacouture fue enfática en separar los temas políticos de los comerciales.

“No debería hacerse esa línea política entre los temas comerciales y los temas políticos”, explicó. Actualmente, Colombia mantiene una tarifa promedio del 10 % en sus exportaciones hacia Estados Unidos, considerada una de las más favorables a nivel mundial.

De acuerdo con AmCham, el 82,7 % de la canasta exportadora colombiana no se ve afectada por esta estructura arancelaria. Al contrario, se han abierto nuevas oportunidades, en especial para sectores agrícolas y productos estratégicos de interés para el mercado estadounidense.

Hoy el análisis que hemos hecho desde AmCham es que el 82.7 % de nuestra canasta exportadora no tiene un impacto frente a los productos colombianos; por el contrario, se han abierto nuevas oportunidades puntualizó.

Diplomacia empresarial y riesgo de sanciones

La presidenta de AmCham recordó que, tras el episodio del 26 de enero, cuando Estados Unidos consideró imponer aranceles adicionales a los productos colombianos, el sector privado intensificó su diplomacia empresarial.

“Desde entonces venimos trabajando en la diplomacia empresarial con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado y con el USTR, buscando separar los temas de redes sociales de los temas comerciales”, señaló.

No obstante, advirtió que la imprevisibilidad política en ambos países puede generar escenarios inesperados. Si bien los aranceles no están en riesgo inmediato, la aplicación de sanciones en otros frentes —como la lucha antidrogas o la certificación anual— sí podría tener repercusiones económicas.

Siempre hay la posibilidad de que ciertos temas terminen teniendo una implicación comercial, por lo tanto hay que buscar todos los mecanismos para que no lleguemos a ese punto alertó.

Inversión extranjera en riesgo por la imagen país

Más allá de los aranceles, Lacouture enfatizó en el impacto reputacional que estas tensiones generan para Colombia frente a inversionistas internacionales, en especial estadounidenses, que históricamente han sido los principales socios del país.

“Hoy tenemos una disminución del 15 % en la inversión extranjera directa al país, que afecta no solamente esa inversión, sino también el proceso de crecimiento”, indicó.

Según la presidenta de AmCham, la incertidumbre no surge únicamente de la coyuntura diplomática con Estados Unidos. También influyen las reformas propuestas por el Gobierno Nacional, como la laboral y la de salud, así como la falta de una estrategia clara en la transición energética.

“Son múltiples los temas que ya venían generando desconfianza en la inversión extranjera directa, y esto, por supuesto, suma”, recalcó.

Un llamado a la responsabilidad gubernamental

Lacouture concluyó que cualquier escalamiento de la tensión bilateral que derive en consecuencias económicas será responsabilidad exclusiva del Gobierno colombiano.

