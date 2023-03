Urge crear condiciones educativas favorables para niños en condición de autismo

Hace unos días conversé con una madre de familia que tiene un niño en condición de autismo. Me contaba lo difícil que ha sido siempre encontrarle colegio. Esto porque la gran mayoría de instituciones educativas de su ciudad no lo aceptaban, aduciendo que no tenían las condiciones necesarias para poder acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Luego conversé con varios maestros y me decían lo difícil que es la situación para ellos, porque no tienen en algunos casos la preparación académica para trabajar determinadas condiciones, y los grupos son demasiados, y los colegios no tienen la infraestructura para que el proceso con los estudiantes, sobre todo con aquellos que tienen alguna condición de discapacidad, sea el adecuado. Es más, me decían que algunos colegios se presentan como incluyentes, pero realmente no tienen cómo hacer una educación mucho más inclusiva. Este es un tema que se tiene que abordar con eficiencia y prontitud, ya que en Colombia 8.214 niños y niñas menores de 14 años, están en condición de discapacidad, una cifra entregada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Óscar Ramírez define la inclusión educativa como “un proceso por el que se asegura a todas las personas de contar con las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en el ámbito escolar sin ser discriminados, por lo tanto, se debe pensar en los niños y las niñas sin importar su raza, religión, estrato social, discapacidad y /o ritmos de aprendizaje” cierro cita. Estoy seguro de que es mucho el camino que tenemos para poder lograr que eso sea posible en nuestras escuelas.

Creo que necesitamos de manera urgente cambiar nuestra forma de pensar y abordar este problema. Estamos en pleno siglo 21, y se hace propicio poder ofrecer oportunidades a quienes por mucho tiempo han sido relegados. Necesitamos abrir la mente y entender que otra manera de educación sí es posible. Que requerimos preparación para hacerle frente a esta situación, y para ello es importante que todos los actores en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, estemos abiertos a que las instituciones de educación sean un lugar cómodo para todos.