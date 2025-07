"El minsalud nos grita como si fuéramos sus empleados": Pinto sobre reforma a la salud

Este miércoles el senador Miguel Ángel Pinto fue elegido como presidente de la Comisión Séptima del Senado donde se debatirá la reforma a la salud, uno de los proyectos que ha intentado sacar en varias ocasiones el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con Recap Blu, el nuevo presidente de la corporación manifestó que espera que en este periodo legislativo sí se pueda dar un debate respetuoso con los representantes del Gobierno -lanzando un mensaje a el minsalud- y, de esta manera, bajar la polarización que hay en el país.

En ese sentido, resaltó las declaraciones del ministro de Interior, Armando Benedetti, quien expresó su positivismo por el debate que se pueda dar en la comisión: "No hay nada difícil de poder concertar”, aseguró el jefe de esa cartera.

De hecho, Pinto expresó que Benedetti puede ser un intermediador con el Gobierno, pues el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, según él, los ha insultado y gritado.

"Escuché al ministro del Interior hoy decir que estaban en esa misma tónica y que se abrían canales de comunicación con nosotros. Pues ojalá él pueda ser un intermediario para que tanto el ministro de Salud como el ministro de Hacienda y todos los actores por parte del Gobierno vayan a la comisión, hagan el debate y estén dispuestos a sentarse a concertar una buena reforma. Lo que hemos tenido hoy es un ministro intransigente, un ministro que no habla con nosotros, un ministro que cuando va nos grita, nos insulta como si fuéramos sus empleados. Y obviamente esto es lo que ha generado esa polarización dentro de la comisión, porque no hemos encontrado un interlocutor válido dentro del Gobierno para poder debatir seriamente esta reforma a la salud", detalló el senador.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: @GA_Jaramillo

Financiación de la reforma a la salud

El senador Pinto señaló que la próxima semana será clave porque se citó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que se pueda aclarar el aval fiscal de esta reforma a la salud, pues ha sido un tema que ha estado pendiente en estos tres años de Gobierno.

"Los ministros de Hacienda durante todos estos tres años no han querido ir a la Comisión Séptima a hacer estos debates, no han querido decirnos cuánto valen, nunca han dado un aval fiscal a las reformas sociales del Gobierno. No entendemos cuál es la razón", dijo el presidente de la comisión.

Sin embargo, pese a las diferencias y cuestionamientos, el senador manifestó que sí se tiene la intención de escuchar a todas las partes involucradas del sistema para que se pueda debatir y así concertar una reforma que beneficie a todos los colombianos.

"Lo que nosotros queremos es hacer el debate amplio con los temas y con que están participando en el régimen del sistema, escucharlos, que el país los escuche, nos escuche y escuche al Gobierno. Que todos los actores participen en un debate serio, juicioso, respetuoso y que miremos si hay temas de concertación", concluyó.