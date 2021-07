El petrismo apela a la rebelión y el uribismo a la represión: Claudia López, alcaldesa de Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, culpó al petrismo y el uribismo de la radicalización política que se traduce en enfrentamiento violentos en las calles en medio de la sprotestas

"Señores petristas y uribistas, por favor, yo les hago un llamado para que ni los unos apelen a la rebelión, ni los otros apelen a la represión. Están radicalizando a la sociedad y eso termina en actos de violencia", declaró la mandataria.

"Uno no puede ser ciego, sordo y mudo ante los hechos. Hago un llamado al petrismo, hace más de un mes empezaron con la dotación de los casquitos , supuestamente algo inofensivo, luego otra concejal de esa misma organización política, un día salió a decir que el Esmad había asesinado un señor y él está vivo", añadió.

"Otro día salió a decir que las ambulancias de Bogotá no cargaban heridos sino armas, solo en una noche nos vandalizaron tres ambulancias por cuenta de esa mentira. Luego la semana pasada en Usme, otro dirigente local sale y dice en un audio: 'oiga, esto en Usme está muy tranquilo, cómo así que no nos hemos dado en la geta con la Policía' .En qué terminó? en la muerte de Jaime Fandiño", complementó.

La mandataria distrital rechazó también el secuestro de buses del SITP a mano de manifestantes, así como el vandalismo, a la vez que rechazó la estigmatización de los manifestantes .

"Eso termina radicalizando lo mismo del otro lado. Tanto va el cántaro al agua: 'los jóvenes son unos terroristas, aquí no hay ningun problema social, lo que hay es terrorismo, guerrillero... tanto va el cántaro al agua que eso termina en represión"

López pidió no ser encasillada en una u otra orilla política y sostuvo que su defensa es por la vida de los jóvenes y no una postura electoral.

“Si le pido a Uribe, soy petrista. Si le pido a Petro, soy uribista. Eso solo es una muestra del sectarismo y radicalización en la que vivimos”, puntualizó.

“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común. Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata . Cómo es de fácil ver en la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, dijo.

López lamentó la muerte de cuatro jóvenes en la capital del país en medio de las protestas. La alcaldesa, visiblemente conmovida, pidió el fin de la violencia.

"Hace un mes en Bogotá había un joven fallecido en medio de las protestas: Daniel Alejandro. Hoy, hay cuatro. En una semana hubo tres. Uno causado por los propios manifestantes, el joven que iba en su moto. Otros dos, Jaime Fandiño en Usme y Camilo en Suba, presuntamente por abusos del Esmad. Yo digo, si en una semana tres jóvenes de Bogotá muertos en medio de protestas, por abusos de los unos y desmanes violentos de los otros no nos hacen reflexionar y parar entonces qué queda", manifestó.

"No me cojan a los jóvenes de Bogotá de carne de cañón, yo que le digo a esos papás. Ustedes saben lo doloroso que es reunirse con esas familias, yo qué les puedo decir a esas mamás que no les puedo devolver sus peladitos. Yo el bus lo puedo recuperar, la estación la podemos volver a hacer, pero a Cristian, Camilo y Jaime ya no les puedo devolver la vida. Por favor paremos, paremos de verdad", añadió la mandataria visiblemente conmovida.

