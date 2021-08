Iván Duque: retos y pendientes para el último año de mandato

Un año, eso es lo que falta para que termine el Gobierno del presidente Iván Duque. Por esta razón, Sala de Prensa BLU consultó a varios especialistas para conocer cuáles son los retos a resolver en los próximos 365 días.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, señaló que durante el próximo año el presidente Duque tiene tres importantes metas por alcanzar: la vacunación, la reforma tributaria y el diálogo social.

“La prioridad más importante es terminar el proceso de vacunación. El logro más importante es la vacunación contra el coronavirus, que se dio relativamente rápida. Ese es el punto para una reactivación rápida”, afirmó Henao.

Además, agregó: “La segunda meta es la reforma tributaria, generar tranquilidad en el mercado y ayudar a las empresas a salir adelante. (…) Y la tercera gran meta es tener un diálogo social que sea proactivo, que no esperemos de nuevo los bloqueos o protestas, sino tener un diálogo social activado”.

Según el exministro de Vivienda, el presidente Duque debe tratar de no meterse en peleas ideológicas: “Muchos actores políticos le van a apostar a la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales”.

Publicidad

Por su parte, el político Juan Carlos Flórez señaló que hasta la fecha no hay una acción clara del Gobierno Duque que lo vaya a dejar en la historia del país.

“El Gobierno ha resultado un Gobierno desabrido, quizá, porque no logró imponer su propio sello. Su equipo de Gobierno era de la cuerda del expresidente Uribe, no correspondían al presidente Duque. Es complicado heredar odios que uno no ha creado”, manifestó.

Entretanto, Pedro Viveros, analista de BLU Radio, indicó que al presidente Duque le tocó hacer de “torero contra seis toros al tiempo”: problemas sociales, acuerdos de paz, polarización, proyecto de Gobierno, coronavirus y postpandemia.

“Iván Duque tiene que entregar lo menos mal el país, para que el próximo presidente pueda mejorar la situación económica”, destacó Viveros.