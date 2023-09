No tuve un millón de votos en esas regiones: Petro a declaración de su hermano por visita a cárceles

El presidente Gustavo Petro emitió una respuesta en Twitter a las declaraciones de su hermano, Juan Fernando Petro, durante una entrevista en Los Informantes . En dicha entrevista, Juan Fernando afirmó que un millón de votos, obtenidos como resultado de sus visitas a las cárceles, jugaron un papel determinante en la elección de su hermano como presidente de la República.

En su respuesta en Twitter, Gustavo Petro compartió datps sobre su victoria electoral y cómo se diferenció de sus oponentes en varias regiones del país.

Petro dijo que en su desempeño en el Norte de Santander, el Magdalena Medio y otras áreas, no fue el que señaló su hermano en la entrevista. Manifestó que solo logró ganar en Barrancabermeja y Puerto Wilches, mientras que en el Urabá antioqueño nunca alcanzó ni la mitad de los votos y sus oponentes lo superaban ampliamente.

Petro destacó que su triunfo se debió en gran medida a una ventaja que obtuvo en el Pacífico colombiano, específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. También mencionó su éxito en la región caribeña, que incluye Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Asimismo, resaltó su victoria en Bogotá y la Sabana de Bogotá como factores decisivos en su elección como presidente. Además, subrayó la participación masiva de un millón de jóvenes entre 18 y 22 años que salieron a votar en apoyo a su candidatura como un elemento crucial para su triunfo.

“Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca, escribió el presidente.

En una entrevista con Los Informantes de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro , hermano del presidente Gustavo Petro, profundizó en el impacto de sus visitas a las cárceles y sus conversaciones con líderes de las disidencias en el resultado de las elecciones.

Juan Fernando destacó que, desde las cárceles, se logró movilizar una votación significativa en el Urabá y el Magdalena Medio, áreas en las que Gustavo Petro no tenía una presencia fuerte previamente. Estos resultados llamaron la atención, y el expresidente Uribe también expresó su asombro ante este fenómeno electoral. Juan Fernando explicó que, gracias a este esfuerzo en conjunto, Gustavo obtuvo más de un millón de votos adicionales, lo que finalmente le permitió ganar las elecciones presidenciales.

"El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo: 'Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente'. Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó”, dijo.