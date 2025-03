Norma Hurtado sobre ponencia alternativa de reforma laboral: "No he hablado con Benedetti"

La senador Norma Hurtado ha sido protagonista en los últimos días en la Comisión Séptima del Senado al radicar una ponencia alternativa de la reforma laboral, que tendría 40 modificaciones, que, según ella, sí garantizaría un equilibrio entre los derechos de los trabajadores sin afectar a los empleadores.

En entrevista con Mañanas Blu 10:00 AM con Camila Zuluaga, la representante del partido de la U afirmó que no ha hablado con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclarando así los rumores de una posible influencia en su postura, pues en el anterior periodo legislativo, Hurtado había firmado para archivar esta iniciativa, pero en esta ocasión presentó una ponencia alternativa.

"No he tenido ningún contacto que tenga que ver con el doctor Armando Benedetti. No he tenido ninguna conversación que tenga que ver con Benedetti y la reforma laboral", aclaró en Blu Radio.

Añadió que sí ha tenido conversaciones con diferentes representantes del sector que están interesados en la reforma laboral, incluyendo académicos que, según ella, la han alertado de polémicos artículos que tiene la reforma laboral del Gobierno Petro.

"Desde el año 2023 he mostrado mi postura. Quiero recordarles que me quedé sola en la reforma pensional y así la sustenté, a pesar de que solo 18 personas votaron mi ponencia y que fue recogida por la Corte Constitucional", agregó la senadora.



No se estudiará la ponencia alternativa

De acuerdo con Hurtado, el martes 18 de marzo se estudiará la ponencia de archivo de la reforma laboral y no la alternativa que ella presentó, pues así lo avala la Ley 5°.

"Desde el momento en el que se conoció que ocho compañeros, que son la mitad más uno de los integrantes de la Comisión Séptima, inmediatamente yo entendí que mi ponencia no tiene ninguna posibilidad de ser estudiada, eso es claro dentro de la Ley 5° y la ponencia que se adelantará el próximo martes va a ser la de archivo", concluyó la representante del partido de la U.