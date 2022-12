Partido Liberal deja en libertad a sus congresistas para votar moción de censura a MinDefensa

A través de un comunicado el expresidente César Gaviria le pidió a la bancada del partido Liberal que piense en los valores del partido al decidir sobre la moción de censura que se adelantará este jueves en la plenaria del Senado y en la que se definirá si el ministro de Defensa, Diego Molano , es apartado o no de su cargo.

En el comunicado Gaviria reveló que no habrá reunión con los congresistas y que los deja en libertad para emitir su voto. ”No haré bancada, cada uno de nuestros parlamentarios debe pensar en qué le conviene a nuestro país. El evidente fracaso en la política de seguridad de nuestra nación habla por sí mismo. Yo le pido a la bancada que al decidir sobre la moción de censura piense en los valores que son inherentes al partido Liberal”, dice el documento.

En un aparte también se refirió a los hechos ocurridos en Cali durante las manifestaciones y posteriores alteraciones al orden público, y criticó al comandante de la Policía en esta ciudad. "Tuvimos un director de la Policía Metropolitana de Cali que toleró toda clase de desmanes. Un señor que simplemente propició la política de llevar a la “gente de bien” a defenderse por la vía de las armas. Ocurrió con la complicidad, la indiferencia, y la falta de mando del señor director. Un director de la Policía Metropolitana que nunca ejerció el mando, toleró toda clase de abusos y el uso indiscriminado de la violencia”, agregó.

Luego se refirió a la primera visita relámpago del presidente Iván Duque a Cali, por este hecho lo llamó 'Batman presidente' y reiteró sus críticas al ministro de Defensa.

En cuanto a Cali, el señor ministro de Defensa se empecinó en decir que la vida del presidente estaba en peligro para impedir su viaje. Él es el responsable de la tal prudencia, de la visita de nuestro Batman presidente a Cali, cuando la ciudad sin excepción de colores políticos pedía la presencia del señor presidente. Él, mientras tanto, aún no entendía que había que separar a los marchantes pacíficos de los terroristas. Dice el escrito

Gaviria reiteró sus críticas al viaje de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez a Estados Unidos y la decisión del Gobierno de no permitir, por ahora, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia .

“Deberían insistir en la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay razón alguna para que se obstaculice su presencia en Colombia, como lo dice la CIDH, Colombia debería honrar sus compromisos internacionales. Seguramente el Gobierno, el ministro de Defensa y la señora Canciller creen que la manera que se logre la impunidad que están buscando es enfrentarlas y no dejarlas investigar, se equivocan. Solo nos van a tratar con más severidad. Averigüen cómo les ha ido a todas las dictaduras, gobiernos militares y gobiernos autoritarios a lo ancho del globo. Ahora falta que les prohíban el ingreso a todas las organizaciones de derechos o a cualquiera de sus enviados”, afirma.

En esta carta de ocho páginas, el director del partido Liberal, César Gaviria, reitera sus críticas al ministro de Defensa, Diego Molano, a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez y al presidente Iván Duque, por sus manejos durante el paro nacional que ya completa un mes. Además dice que es necesario reformar la Policía y critica la inexperiencia del ministro de Defensa.

Finalmente y luego de una serie de razones, Gaviria anunció que decidió que las relaciones con el Gobierno serán solamente en el ámbito público. “Por todas estas razones tuve que decidir que mis relaciones con el Gobierno serían sólo públicas, hay un bloqueo a cualquier propuesta que venga de mí por parte de los asesores y asesoras de la Casa de Nariño y porque mis solicitudes no encuentran ningún eco en el Gobierno”, finaliza.