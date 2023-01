Roy Barreras advierte que si reformas del Gobierno no son radicadas con tiempo, no saldrán adelante

Para este 2023, el Gobierno nacional tiene una amplia agenda legislativa con la que esperan seguir cumpliendo a su electorado luego de las elecciones del 2022. Sin embargo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, está preocupado por los tiempos de este semestre, por lo que está pidiendo una mayor celeridad para radicar los proyectos del Gobierno nacional porque, de lo contrario, algunos se podrían hundir.

“En la legislatura pasada tuvimos 102 días hábiles, 22 semanas, para aprobar media docena de reformas. En esta legislatura corta tendremos apenas 58 días, 12 semanas; tenemos la mitad de los días, cruzados por la Semana Santa y la época electoral, para cerca de 18 reformas y todas de alto calado”, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Barreras recordó que este año se redujeron las vacaciones de los congresistas por espacio de un mes con el fin de trabajar más en la legislatura.

“Nosotros empezaremos a trabajar el 6 de febrero, pero esperamos que se radiquen todas las reformas, para conocer los textos. Todas las comisiones empiezan a trabajar; no solo las económicas por el Plan de Desarrollo, e incrementos presupuestales, porque pueden trabajar en paralelo”, manifestó Barreras.

Hasta el momento, el Gobierno tiene contemplado radicar y discutir en febrero solamente la reforma a la Salud , el Plan de Desarrollo y las adiciones presupuestales. Sin embargo, faltarían otras reformas como pensional, laboral, código minero, entre otras, las cuales llevarían amplios debates.

“Si no radican todas las reformas en febrero, pues simplemente el tiempo no va a ser; no va a ser posible tener éxito en la aprobación de todo el paquete de reformas”, expresó barreras.

