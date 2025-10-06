"Aceleré y escuché las detonaciones": dragoneante sobre momentos de temor tras atentado en Bello

Momentos de temor vivió un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que fue víctima de un atentado armado, cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía que conecta a Bello con Medellín, tras finalizar su turno en la cárcel Bellavista.

A escasos metros de la salida del centro penitenciario, el funcionario fue abordado por sicarios que también se desplazaban en moto. Uno de ellos abrió fuego en su contra, pero el dragoneante logró reaccionar y escapar entre vehículos y motocicletas, saliendo ileso pese a que en su contra se efectuaron al menos cuatro disparos.

"A unos 100 metros del establecimiento me hicieron unos disparos. En la primera curva sentí el primer disparo, a lo que emprendo la fuga agachándome y acelerando cuando escucho las otras detonaciones y pues logré escapar entre los vehículos y llegar a mi residencia", relató el hombre.

Ante la situación, el dragoneante Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato nacional del Inpec, mostró su preocupación por la situación de inseguridad que se está viviendo contra los guardias de todo el país.



Le puede interesar: Gobierno anuncia plan urgente por atentados contra guardianes del Inpec

"Las autoridades de Medellín, la Policía Nacional para que nos preste ese acompañamiento las 24 horas. No es posible que cárceles como la distrital de Bogotá tenga un CAI y cárceles como Bellavista o El Pedregal no tengan ni siquiera un acompañamiento, aunque sea en los relevos. Es lamentable y por eso este llamado a las autoridades", indicó Quimbayo.

Por los hechos, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en el interior del centro de mediana complejidad Bellavista. A la fecha se contabilizan en el país por lo menos cinco ataques recientes contra funcionarios del Inpec, dentro de los cuales están los ocurridos en el Eje Cafetero (Armenia) y en inmediaciones de la cárcel Modelo de Bogotá.

Publicidad

Según cifras del sindicato, en todo el país se han registrado 260 amenazas en lo que los 10 meses del 2025, 35 funcionarios han sido asesinados en los últimos dos años y en un lapso de 72 horas tres fueron asesinados y dos resultaron heridos.