Al menos 12.000 personas afectadas por daños en la vía Barbosa – Concepción

Aunque en el departamento de Antioquia sigue lloviendo, eso no ha sido impedimento para que miles de personas aprovechen el puente festivo para salir de sus casos. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte, ya que al menos 12.000 personas están afectadas por los daños en la vía Barbosa – Concepción, un corredor vital que está a punto de desaparecer por culpa de una socavación.

La comunidad denuncia el deterioro progresivo de la vía, especialmente en el kilómetro 4.3 del sector Buenos Aires, donde se registra pérdida de banca y afectación de la calzada. Alejandro Hernández, miembro de la comunidad afectada señaló que el riesgo en la zona es alto y tiene amenaza de pérdida total de banca y colapso de la vía.

"Lamentablemente, esta carretera se ha convertido en un peligro constante. En varios tramos la banca se ha perdido y las obras quedaron inconclusas. Y en algunos tramos el pavimento está deteriorado totalmente", indicó Hernández.

Héctor Isaza, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chapa Alta, expresó que esta situación impacta directamente a miles de familias y que una solución tardía podría, incluso, ocasionar una tragedia.



"La afectación de la vía Barbosa-Concepción tiene afectadas un promedio de 12.000 personas, una población bastante considerable que está compuesta por los habitantes del municipio de Concepción, del municipio de Alejandría y todos los habitantes aledaños a la vía Barbosa-Concepción", explicó Isaza.

La Alcaldía de Barbosa solicitó al Dagran y al Ministerio de Transporte priorizar obras de pavimentación, reparación de hundimientos, señalización y mantenimiento de drenajes, con el fin de evitar nuevos incidentes y garantizar la conectividad de esta zona estratégica del Nordeste antioqueño.