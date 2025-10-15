Alcalde de Medellín celebra "justicia" tras cárcel a 2 involucrados en lío de contratos irregulares

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó este miércoles a la decisión de la justicia de enviar a la cárcel a dos implicados en un presunto entramado de corrupción que, según las investigaciones, habría direccionado seis contratos por más de 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2023 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Se trata puntualmente de María Yaneth Rúa y Misael Cadavid, supervisora del AMVA y excomandante de Bomberos de ese municipio, respectivamente.

“Empieza a hacerse justicia por el saqueo que sufrió nuestra ciudad durante la anterior administración”, expresó el mandatario local en su cuenta de X, donde además señaló que el entonces presidente de la junta del Área Metropolitana, el alcalde Daniel Quintero, de haber tenido conocimiento directo de los hechos, pues su firma aparece en las actas donde se aprobaron los recursos cuestionados.

Gutiérrez destacó que esta decisión judicial es fruto de las investigaciones impulsadas desde su administración y de los 650 hallazgos puestos en evidencia por funcionarios, ciudadanos y periodistas que denunciaron el entramado de corrupción que afectó a la capital antioqueña y que tras el proceso de empalme con la anterior Alcaldía, puso en conocimiento de los entes de control.



“Confío plenamente en la Fiscalía, en los jueces y en todas las autoridades que están actuando con rigor y valentía. La plata de la gente es sagrada. No se roba. Esto apenas comienza. Vendrán más”, añadió el alcalde, quien advirtió que el daño causado a Medellín “fue de grandes proporciones y que ninguna entidad pública se salvó del saqueo”.

Vale la pena mencionar que en este caso, la Fiscalía expuso que al consolidar todos los contratos y sus adiciones, se obtienen posibles sobrecostos por $1.212 millones y bienes o servicios sin soporte de compra (que no fueron entregados) por $1.268 millones, lo que representa un valor total de $2.481 que presuntamente los imputados habrían obtenido como ganancia.