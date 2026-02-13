Alcaldía de Bello inició acciones legales por deficiente operación de empresa de aseo

Pese a los compromisos anunciados y al ultimátum anunciado hace un mes por parte de la administración municipal, en el municipio de Bello poco o nada ha mejorado la prestación del servicio de aseo por lo que ya anunciaron acciones legales.

Fue la misma alcaldesa de esta localidad del norte del Valle de Aburrá, Lorena González, quien informó que ya iniciaron las gestiones sancionatorias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra Interaseo y analizan el panorama jurídico incluso para cambiar de operador en estas labores necesarias tanto para la limpieza como para la salubridad en los diferentes barrios del municipio.

La mandataria reiteró que las obligaciones contractuales deben cumplirse de manera continua, oportuna y con los estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente, situación que no ha ocurrido pese al negativo diagnóstico construido por la misma empresa de aseo.

Poca disponibilidad de flota, personal, cumplimiento de frecuencias, atención de servicios especiales y debilidades en la comunicación con los usuarios, son algunas de las principales críticas.



"La acumulación de residuos en el espacio público afecta la salud, el ambiente y la convivencia, y eso no lo vamos a permitir. Hemos fortalecido la supervisión en campo, activado controles estrictos sobre rutas y frecuencias, y exigido correctivos verificables. Aquí no habrá advertencias eternas, habrá resultados", explicó la mandataria.

Desde Interaseo, aseguraron que en el marco del plan de acción presentado para la operación en Antioquia, se continuará con el ingreso progresivo de nuevos vehículos con el fin de fortalecer y optimizar el servicio.

La primera fase ya fue ejecutada con la incorporación del carro que ya opera en Bello que llegó el 30 de enero. La segunda fase prevé el ingreso de seis vehículos adicionales antes del 30 de marzo y en la tercera se proyecta la incorporación de otros siete antes de finalizar el mes de junio. Paula Sierra es la gerente de Bello Aseo.

Publicidad

"Hemos realizado inversiones concretas, como la adquisición de este compactador, para fortalecer la prestación del servicio. Y reiteramos nuestro compromiso con la administración municipal y con la comunidad para seguir trabajando de manera articulada desde el respeto institucional y la transparencia", insistió Sierra.

Desde la Alcaldía de Bello indicaron que la problemática de basura por la falta de cultura de muchos habitantes que disponen la basura en horas posteriores a la circulación del carro recolector.

Para recibir tanto estos reportes como otros relacionados con la prestación del servicio, la administración destacó que se mantiene activa la línea de WhatsApp 301 726 71 72.