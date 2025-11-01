En vivo
Antioquia  / Alcaldía de Medellín entregó 52 motos al Ejército para la primera unidad militar de alto cilindraje

Alcaldía de Medellín entregó 52 motos al Ejército para la primera unidad militar de alto cilindraje

Los vehículos serán usados para patrullajes en comunas y corregimientos de la capital de Antioquia.

Motos entregadas a la Fuerza Pública en Medellín
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

En medio de la compleja situación de orden público que se vive en varias regiones del país, la Alcaldía de Medellín le entregó al Ejército Nacional un componente de 52 motocicletas de alto cilindraje como parte de la estrategia del fortalecimiento de la fuerza pública.

Vea también:

  1. Combates Clan del Golfo en Abriaquí.jpg
    Combates Clan del Golfo en Abriaquí, Antioquia.
    Ejército Nacional
    Antioquia

    Varios abatidos y armas incautadas dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Abriaquí

La inversión del Distrito es superior a los 3.500 millones de pesos y con ella busca mejorar las capacidades de patrullaje en comunas y corregimientos de la capital de Antioquia. Según las autoridades, con las motos se incrementa la reacción operativa en zonas urbanas y rurales de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que hasta ahora se han invertido cerca de 60.000 millones de pesos para dotar a la fuerza pública con 720 vehículos entre motos y automóviles.

"Mientras que desde el Gobierno nacional desfortalecen a nuestra fuerza pública, nosotros en Medellín la fortalecemos. Hoy estamos entregándole al Ejército Nacional cincuenta y dos motos de cilindraje seis cincuenta, totalmente equipadas", manifestó el mandatario.

Federico Gutiérrez, Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín

La información de las autoridades locales indica que las motocicletas están equipadas con luces LED de alto alcance, sirenas, defensas de cuerpo y kits de protección para el personal operativo que estarán prestando servicios en las zonas críticas de extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidio.

Finalmente, Gutiérrez destacó que ya son 504 vehículos que fueron entregados a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y que en los próximos días se hará una entrega de componentes a la Fiscalía General de la Nación.

