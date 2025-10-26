Autoridades en Medellín en alerta por intereses económicos del ELN, Clan del Golfo y disidencias

La presencia del ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc no solo está afectando al norte, nordeste o Bajo Cauca antioqueño en donde miles de personas han tenido que salir desplazadas por los enfrentamientos armados, sino que ahora toca las puertas de Medellín en donde la preocupación de las autoridades está que en que los grupos armados antes mencionados ya hacen presencia activa en la capital antioqueña.

El reporte entregado por la Alcaldía de la ciudad evidencia que a pesar de que ninguno de los actores armados habría mostrado su interés de hacer presencia armada directamente en el Área Metropolitana, sí están presentes de manera activa para financiarse, incluso, bajo la modalidad de outsourcing con bandas delincuenciales de la región.

El secretario de seguridad y convivencia de Medellín, Manuel Villa, mencionó que el interés de los grupos armados son las rentas ilícitas que les dejan réditos millonarios que usan para financiar sus confrontaciones en la ruralidad de Colombia.

"Nunca en la historia de Colombia había habido tanta plata en el marco de la economía criminal. Y entonces el G.D. O. La Sierra, por ejemplo, es una especie de outsourcing del Clan del Golfo. El E.L.N. de tiempo atrás viene con su frente urbano de guerra", aseguró Villa.



Sobre las disidencias hay que mencionar que hace unas semanas perpetraron un atentado contra la infraestructura energética de Medellín y fue ese hecho que las autoridades encontraron una vivienda al servicio de los delincuentes que fabricaban uniformes y guardaban armas en un barrio de la ciudad, en una clara muestra de su presencia confirmada en la capital de Antioquia.

Las autoridades en la ciudad confirmaron que buscan cercar a estas células de los grupos armados e intentar reducirlas para que no se lucren de las rentas criminales que se generan en Medellín y que eventualmente terminan en las arcas del ELN, Clan del Golfo o las disidencias.