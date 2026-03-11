Capturan en Medellín a condenados en Venezuela por trata de personas; fingían ser agentes turísticos

Entre las discotecas del Parque Lleras en Medellín se movían una ciudadana extranjera conocida con el alias de "Kata" o "Katherine", reconocida principalmente por conectar a locales y extranjeros con servicios de prostitución y venta de drogas en las principales zonas de rumba de la ciudad.

Junto con ella, un ciudadano con nacionalidad colombiana y venezolana, conocido con el alias de “Gokú”, hombre con apariencia de turista que frecuentaba estos sitios de rumba, facilitaba todo tipo de excentricidades en el establecimiento y se había convertido en referente de robo a personas, vehículos, y contaba hasta con acusaciones de homicidio.

De acuerdo con el reporte del Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior, ambos estarían ejerciendo actividades relacionadas con trabajo sexual y consumo de estupefacientes, ubicándose en las horas de la tarde y noche en ese mencionado sitio del barrio El Poblado de la capital antioqueña.

Por ello, oficiales de Migración Colombia adelantaron un un allanamiento en el Conjunto Residencial Reserva Serrat Selva, y en una reconocida discoteca del barrio El Poblado, donde fueron capturados y posteriormente expulsados del país.



"Migración Colombia expulsó del territorio nacional a disposición de Interpol Venezuela a una ciudadana de nacionalidad venezolana. La mencionada ciudadana realizaba actividades presumiblemente relacionadas con el trabajo sexual en establecimientos nocturnos del Parque Lleras de Medellín, donde fue ubicada por nuestro equipo de verificaciones migratorias", manifestó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.

Alias ‘Kata’ o ‘Katherine’, es prófuga de la justicia venezolana y residía desde 2023 en Colombia, valiéndose incluso de documentos obtenidos de manera fraudulenta. Fue sentenciada a nueve años de prisión por el delito de trata de personas, por un Juzgado de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas.

Por su parte, de alias “Gokú” se conoce que es solicitado por el Juzgado de Control Nro. 06 de El Vigía (Estado Mérida) en Venezuela, por delitos como robo agravado a personas, robo agravado de vehículo automotor, lesiones intencionales a adolescentes, porte ilícito de arma de fuego y homicidio calificado.

De momento, fue puesto a disposición de la Policía Nacional y la Fiscalía, para que estos determinen si tiene delitos en el territorio nacional por los cuales deba responder antes de ser expulsado por el Gobierno colombiano.