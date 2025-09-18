Combates con el Clan del Golfo dejaron tres soldados afectados en Frontino: están en Medellín

En menos de 24 horas una nueva agresión contra la Fuerza Pública se registró en Antioquia, afectando un total de tres militares en medio de confrontaciones con el Clan del Golfo en el municipio de Frontino.

Los hechos se registraron en el corregimiento Llanos de Musinga, una zona apartada de esta población del occidente de Antioquia, donde tropas del Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío entraron en confrontación con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Como consecuencia de esta situación un suboficial y un soldado profesional resultaron heridos, mientras que otro soldado registró afectaciones por aturdimiento.

"Las tropas de batallón están haciendo sus operaciones de control territorial y entraron en combate con estos terroristas del Clan del Golfo que continúan constriñendo a la población en el sector", aseguró el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes.



Los militares afectados recibieron atención de emergencia en la misma zona de la novedad por parte de enfermeros de combate, mientras esperaban el apoyo helicoportado para su traslado a Medellín.

Estas labores se dificultaron por varias debido a condiciones climáticas, pero finalmente arribaron a la capital antioqueña horas después en un helicóptero Ángel de la Fuerza Aérea para posteriormente ser remitidos al dispensario médico de la Cuarta Brigada y la Clínica Alma Máter.

Militares son atendidos en el dispensario médico de la Cuarta Brigada y en el Hospital Alma Máter. #VocesySonidos pic.twitter.com/JLoN8WYtFA — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 18, 2025