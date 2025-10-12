Combates en Sonsón, Antioquia, dejan heridos a un menor de edad y un hombre de 25 años

Sigue el complejo panorama de orden público en el municipio de Sonsón, Antioquia, luego de que operativos contra el Clan del Golfo dejarán a tres personas capturadas y un presunto integrante del grupo ilegal abatido.

A pesar de la preocupación de las autoridades por las alteraciones en el Oriente antioqueño, en los últimos minutos se confirmó que producto de los combates un menor de edad resultó herido, al igual que un hombre de 25 años.

Luego de avisada esta situación, la fuerza pública intentó intervenir en la vereda El Porvenir, donde se registró el combate, pero no ha podido desplegar sus capacidades debido a la alta presencia del Clan del Golfo y también al adoctrinamiento de las comunidades.

Precisamente hay que los mismos civiles realizaron una asonada minutos después de los enfrentamientos y lograron la liberación de los tres capturados y también recuperó el cuerpo del abatido que ya estaba en poder de la Fiscalía General de la Nación.



Aunque no se conoce quién es el abatido, desde la zona indican que el procedimiento militar estaba dirigido a golpear el alcance criminal de alias 'Don Hugo', cabecilla del Clan del Golfo y quien habría tomado el lugar de alias 'Terror', abatido en febrero de 2025.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional, la Policía Nacional y otras autoridades locales ingresen hasta el corregimiento de La Danta en la vereda El Porvenir, para poder retornar el control territorial en esta zona de Antioquia.