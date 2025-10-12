En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Combates en Sonsón, Antioquia, dejan heridos a un menor de edad y un hombre de 25 años

La fuerza pública aún no ha podido intervenir en la zona del conflicto donde horas después de la disputa armada se reportó una asonada.

Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Sigue el complejo panorama de orden público en el municipio de Sonsón, Antioquia, luego de que operativos contra el Clan del Golfo dejarán a tres personas capturadas y un presunto integrante del grupo ilegal abatido.

  1. 285847_BLU Radio. Sonsón, Antioquia / Foto: sonson-antioquia.gov.co
    Sonsón, Antioquia
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Asonada al Ejército en Sonsón: presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron liberados por civiles

A pesar de la preocupación de las autoridades por las alteraciones en el Oriente antioqueño, en los últimos minutos se confirmó que producto de los combates un menor de edad resultó herido, al igual que un hombre de 25 años.

Luego de avisada esta situación, la fuerza pública intentó intervenir en la vereda El Porvenir, donde se registró el combate, pero no ha podido desplegar sus capacidades debido a la alta presencia del Clan del Golfo y también al adoctrinamiento de las comunidades.

Precisamente hay que los mismos civiles realizaron una asonada minutos después de los enfrentamientos y lograron la liberación de los tres capturados y también recuperó el cuerpo del abatido que ya estaba en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque no se conoce quién es el abatido, desde la zona indican que el procedimiento militar estaba dirigido a golpear el alcance criminal de alias 'Don Hugo', cabecilla del Clan del Golfo y quien habría tomado el lugar de alias 'Terror', abatido en febrero de 2025.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional, la Policía Nacional y otras autoridades locales ingresen hasta el corregimiento de La Danta en la vereda El Porvenir, para poder retornar el control territorial en esta zona de Antioquia.

  1. carcel-afp .jpg
    Blu Radio - AFP
    Blu Radio - AFP
    Antioquia

    Capturaron en Medellín a mujer señalada de homicidio de un menor en Sonsón, Oriente de Antioquia

  2. Maquinaria utilizada por disidencias Farc para minería ilegal fue destruida.jpeg
    Maquinaria utilizada por disidencias Farc para minería ilegal fue destruida
    Foto: Fuerzas Militares
    Antioquia

    Denuncian que minería ilegal está afectando zona forestal de 30 km en Sonsón, Antioquia

