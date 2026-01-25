En vivo
Condenan a más de 15 años de cárcel a hermanos vinculados al asesinato de 'La Diabla' en Medellín

Condenan a más de 15 años de cárcel a hermanos vinculados al asesinato de 'La Diabla' en Medellín

Hay que recordar que los hermanos Morgado fueron capturados en febrero de 2025 en la ciudad de Barranquilla, lugar en donde pretendían huir de las autoridades.

