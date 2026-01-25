Condenan a más de 15 años de cárcel a hermanos vinculados al asesinato de 'La Diabla' en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de llegar a un preacuerdo, José Morgado y Estarlin Morgado fueron enviados a prisión luego de ser hallado culpables del homicidio de Zaida Andrea Sánchez, alias 'La Diabla', y quien estaba vinculada con la masacre de la familia de pastores en Aguachica, Cesar.

'La Diabla' tendría, al parecer, una relación sentimental con alias 'El Calvo', quien fue asesinado días antes de la masacre y que, presuntamente, tenía problemas de dinero con el pastor Marlon Lora, por lo que las autoridades no descartan que la muerte de la familia haya tenido relación con la relación con alias 'El Calvo'.

Tras conocerse estos hechos, 'La Diabla' llegó a Medellín en donde fue asesinada un mes después de la masacre de Aguachica. Hasta el vehículo en donde se transportaba Sánchez llegó un hombre que le disparó en repetidas ocasiones.

Alias La Diabla. Suministrada.

Los hermanos Morgado no fueron los actores materiales, pero son acusados de comprar una moto y transportar al sicario. La fiscal del caso habló sobre el vínculo de los condenados en la ejecución del crimen.



"José Gregorio Morgado, Estalin Osvaldo Morgado y otros actuaron de manera dolosa, en tanto que conocían que el primero conducía la motocicleta en la que se movilizaba al individuo que se encargaría de disparar con arma de fuego, que lo hacía en cinco oportunidades", relató la fiscal.

Hay que recordar que los hermanos Morgado fueron capturados en febrero de 2025 en la ciudad de Barranquilla, lugar en donde pretendían huir de las autoridades luego de abandonar la motocicleta en donde se ejecutó el homicidio, en el barrio Laureles de Medellín.