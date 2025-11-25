Delegado del gobernador solicitó ante el Consejo Superior de la UdeA renuncia de Wilmar Mejía

Tras las revelaciones de Noticias Caracol que involucran al agente de Inteligencia de la Dirección Nacional Wilmar Mejía, con las disidencias Farc de alias ‘Calarcá’, ha generado polémica en la región el puesto que ocupa en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, donde desde el 13 de marzo del 2024 se desempeña como delegado del presidente Gustavo Petro.

Si bien el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya había pedido públicamente a Mejía que renunciara, la solicitud fue oficialmente puesta sobre la mesa este martes por parte del delegado departamental, durante la reunión que adelantó este estamento y a la que, incluso, este indicó que asistiría “en modalidad virtual como en otras ocasiones", argumentando que “no hay impedimento alguno ni he recibido instrucción en contrario”.

María Isabel Duque, docente representante de profesores en el Consejo Superior de Udea, manifestó que desconocen las labores que realiza Mejía en el DNI, teniendo en cuenta que estas son reuniones semanales en las que no se aborda el quehacer de cada delegado en sus otras labores.

"Entendemos la situación. Sabemos que las autoridades, Procuraduría, Fiscalía, deben hacer las investigaciones. El representante Wilmar salió a hacer su defensa, sacó un comunicado. Es que se investigue lo que se tenga que investigar y que él se pueda defender. Ya el representante del gobernador, vino al Consejo Superior a pedir la renuncia", indicó.



Pero a las solicitudes de su salida se ha sumado la Asamblea departamental, que, a través de un comunicado, pidió al Gobierno nacional evaluar la suspensión temporal del cargo, abrir de manera inmediata una investigación exhaustiva, garantizar total transparencia y fortalecer mecanismos de verificación. Esto, indicando que “las acusaciones que recaen sobre el representante presidencial requieren medidas inmediatas”.

Además, desde que salió a la luz esta información, ha habido varios señalamientos de que presuntamente hubo alguna relación con milicias estudiantiles tiempo atrás, ante lo cual la docente indicó que este asunto debe ser investigado por las autoridades.

"Él fue representante de los estudiantes, es egresado en nuestra universidad, es decir, tiene una gran conexión con la Universidad de Antioquia. Entonces, que él sea el representante del Gobierno nacional no es extraño, porque él ha sido cercano a la Universidad de Antioquia (...) Pues son acusaciones que deben ser investigadas. Esperamos que las autoridades competentes hagan las investigaciones", aseguró la docente.

Por su parte, hay que decir que Wilmer Mejía negó toda la vinculación que se le hace en el informe de Noticias Caracol, en lo que hace referencia a compartir información a grupos criminales, gestionar empresas fachadas, trámites o permisos de seguridad privada, facilitar armas, explosivos y municiones a la Disidencias Farc, e incluso promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y grupos armados.

Agregó que todas sus decisiones, actuaciones e ingresos a entidades del Estado, están en registros oficiales y cumplen con toda la normatividad de sus funciones. Por último, señaló que está sujeto a cualquier escrutinio, cualquier investigación interna y externa frente a lo denunciado, pero que responderá.

