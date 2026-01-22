Discusión entre una pareja en El Carmen de Viboral, Antioquia, terminó con un hombre muerto

La violencia intrafamiliar sigue siendo una de las problemáticas más recurrentes en el departamento de Antioquia y esta vez no fue la excepción, pues en la vereda Cristo Rey del municipio de El Carmen de Viboral una discusión de pareja terminó en una tragedia.

El reporte entregado por las autoridades indica que la situación ocurrió cerca al casco urbano del municipio de Oriente antioqueño, en donde un hombre y una mujer se enfrascaron en una pelea que subió de tono con el pasar de los minutos.

En medio de la tensión la mujer de 19 años agarró un cuchillo y apuñalo a su pareja sentimental de 23 años en una de sus piernas con la mala fortuna que la herida alcanzó una arteria, ocasionando un sangrado masivo por parte del joven que cayó en el suelo a la espera de ser atendido.

Aunque la ayuda fue pedida de manera inmediata, el hombre que fue identificado como Gildardo Suaterna Zárate falleció en el lugar de los hechos a causa de la gran pérdida de sangre, situación por la que ni siquiera fue necesario llevarlo hasta un centro asistencial.



La Policía Nacional fue advertida de la situación, por lo que llegó hasta la vereda Cristo Rey y procedió a realizar la captura de la mujer que quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que sea judicializada por el delito de homicidio.