Ejército desactiva explosivos en Briceño y Gobernación sugiere intervención como en el Cauca

Más de una semana de ser desplazados llevan 2.156 campesinos que se refugian en el casco urbano de Briceño, por la violencia que se vive en la ruralidad.

Aunque el avance hacia el epicentro de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc ha sido con cautela, el Ejército confirmó que mantiene una ofensiva en zona rural, ante la presencia de artefactos explosivos instalados por los grupos al margen de la ley.

El brigadier General Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, confirmó que ingresaron a las veredas Travesías, Las Auras y Pueblo Nuevo y que han desactivado dos explosivos, además de la desinstalación de tres vallas alusivas a las disidencias.

"Para ese avance, en muchas ocasiones, parece que fuera lento, pero no es así, es precisamente por el cuidado que deben tener las tropas ante la cantidad de artefactos explosivos que han sembrado los integrantes del GAOR 36, que siempre hay el señuelo. Lo que pasó en San Andrés de Cuerquia, donde nos asesinaron un sargento y un soldado, donde cayeron los niños, claro ejemplo de lo que están haciendo estos bandidos", señaló.



A la problemática se han sumado las críticas del gobernador Andrés Julián Rendón al Gobierno nacional, luego de no obtener respuesta a los cuatro oficios en los que le solicita al Ministerio de Defensa una ofensiva militar en el Norte del departamento. Para el secretario de seguridad Luis Martínez las peticiones no han sido interpretadas correctamente.

"Lo que le estamos diciendo es, mire, haga una operación en Antioquia como las que ha hecho en el Cauca. Decir que no sea la Fuerza Pública en territorio la única que actúe, sino que se venga en todas las capacidades del orden nacional, grupos especiales de comandos, de inteligencia, de policía judicial, es decir, que se haga una acción contundente, focalizada y permanente en el territorio", indicó el secretario.

El recuento de estos días no solo dejó 23 veredas vacías, sino también escasez en alimentos pues desde un inicio la Alcaldía de esa localidad del Norte de Antioquia levantó la mano por no tener capacidad sino para atender a 200 desplazados.



Ayudas humanitarias

La Unidad de Víctimas confirmó que esta semana llevará 1.000 kits de alimentos y 250 dotaciones de albergue, como lo dijo su directora en el departamento Maribel López Zuluaga.

"Ha sido un año de un especial recrudecimiento del conflicto armado que ha implicado esta multiplicación de emergencias y la atención organizada y articulada de todos los entes, incluyendo la unidad para las víctimas, que siempre debe esperar a que el municipio atienda, luego la gobernación y luego de que tengamos un debido censo actualizado, entramos nosotros también con nuestra ayuda humanitaria", aseguró la directora.

Organizaciones humanitarias también han aportados a la atención de esta crisis, como el Comité Internacional de la Cruz Roja que entregó este sábado 1.050 kits de aseo e higiene a las familias de 16 de las veredas afectadas.

Antioquia sigue teniendo casos de desplazamiento activos, fuera de Briceño, en los municipios de Anorí, El Bagre, Valdivia y Tarazá. En total este año la Unidad de Víctimas ha atendido 28 situaciones de desplazamiento masivo o confinamiento.

