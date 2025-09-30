En vivo
Antioquia  / Enviaron a prisión a responsables de instalar explosivos cerca a Estación de Policía de Amalfi

Enviaron a prisión a responsables de instalar explosivos cerca a Estación de Policía de Amalfi

Los dos señalados fueron capturados minutos después de hallar la carga y se les imputó el delito de terrorismo.

Cárcel para terroristas en Antioquia.jpg
Cárcel para terroristas en Antioquia.
Foto: Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duver Aníbal Gómez Hernández como los presuntos responsables de participar en un plan para atentar contra la Estación de Policía de Amalfi. Aunque la carga explosiva fue dejada a pocos metros del objetivo, los uniformados lograron frustrar el ataque terrorista.

Según la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, en videos de cámaras de seguridad se logró apreciar cómo los dos hombres se acercaron hasta la Estación de Policía con una caja sellada que fue abandonada a un costado del edificio. Inmediatamente se aprecia el paquete sospechoso se activa la alerta y los uniformados proceden a revisar la caja.

Una vez se abre el paquete se aprecia que en su interior había una olla a presión que estaba acondicionada como artefacto explosivo con metralla, más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación remota que incluía, por ejemplo, un radio de comunicaciones y un teléfono celular.

Tras prender las alarmas en esta zona del Nordeste antioqueño, la caja fue puesta bajo protección especial a la vez que la Policía Nacional empezó a cercar la zona para dar con la captura de los supuestos terroristas que fueron ubicados a unas cuadras del lugar donde se iba a perpetrar el atentado contra la Fuerza Pública.

Por último, el artefacto explosivo fue detonado de manera controlado por las autoridades y los señalados fueron presentados ante un juez de control de garantías que les imputó los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

