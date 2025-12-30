En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Es una actuación inusitada”: gob. de Antioquia cuestionó imputación por detrimento patrimonial

“Es una actuación inusitada”: gob. de Antioquia cuestionó imputación por detrimento patrimonial

Andrés Julián Rendón fue imputado en las últimas horas por la Contraloría Departamental en una presunta irregularidad en un proyecto de ciclorrutas para el Oriente antioqueño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad