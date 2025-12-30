“Es una actuación inusitada”: gob. de Antioquia cuestionó imputación por detrimento patrimonial

Con vehemencia reaccionó en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras conocerse la imputación por presunto detrimento patrimonial formulada por la Contraloría General de Antioquia en medio de un millonario proyecto para la construcción de ciclorrutas en el Oriente del departamento cuando era alcalde de Rionegro.

El mandatario departamental indicó que se trata de una “actuación inusitada” por parte de la actual contralora departamental, Enedith González, a tres días de dejar su cargo, incluso “extralimitándose en sus funciones” por lo que ya ha solicitado la nulidad del proceso.

“La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, puntualizó Rendón, a propósito del hundimiento este año en la Asamblea Departamental de la reforma propuesta en esa entidad para que 66 cargos de libre nombramiento y remoción pasaran a ser para profesionales especializados bajo la modalidad de carrera administrativa.

Dentro del actual proceso por el detrimento de 26.186 millones de pesos, la administración de Rendón como alcalde del municipio de Rionegro en ese momento habría tenido debilidades en la etapa precontractual del proyecto de ciclorrutas lo que llevó a la celebración de varios contratos para obras que hoy no cumplen el objeto para el cual fueron ejecutadas en un convenio interadministrativo entre Indeportes y la Empresa de Vivienda de Antioquia.