En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado inició el año en cuidados intensivos por crisis financiera

Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado inició el año en cuidados intensivos por crisis financiera

Un déficit cercano a los 140.000 millones de pesos ha generado el despido de personal, cierres de servicios y falta de insumos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad