Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado inició el año en cuidados intensivos por crisis financiera

Sigue la crisis para hospitales públicos de Antioquia quienes por cuenta principalmente de millonarias deudas de algunas EPS han tenido serias dificultades para la prestación de sus servicios.

Las más reciente situación la atraviesa el Hospital Manuel Uribe Ángel en el municipio de Envigado donde la crisis financiera ha llevado a denuncias en redes sociales por falta de insumos para la higiene y la atención médica, nóminas atrasadas, despido de personal, cierre de servicios, deudas con proveedores, entre otros aspectos que preocupan de cara al comienzo de 2026.

Aunque la realidad financiera del institución de salud no se conoce ya que desde la misma indicaron que por ahora se no se pronunciarán al respecto, fuentes del sector salud cercanas a esta institución pública han indicado que buena parte del hueco financiero lo compone una deuda de unos 100 mil millones de pesos solo entre Nueva EPS y Savia Salud, ambas intervenidas por el Gobierno nacional.

"Las deudas de las EPS en este momento en manos del gobierno Petro, como Nueva EPS y Savia Salud con deudas superiores a los 100 mil millones de pesos con el Hospital Manuel Uribe han causado el cierre de servicios importantes en hospitalización, en oncología, la terminación de contratos de prestación de servicios de personal de la salud, lo que está causando una catástrofe para miles de usuarios", destacó el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid.



Si bien en una reciente publicación en sus redes sociales el concejal de Envigado por el Centro Democrático, Juan Fernando Uribe, aseguró que desde la corporación han facultado a la administración municipal para el desembolso de importantes recursos provenientes del presupuesto general, estos serían insuficientes para hacer frente a la compleja situación.

Por lo pronto hay preocupación en buena parte de la población de este municipio, pues el Manuel Uribe Ángel no solo atiende a pacientes de Envigado, sino también muchos del Valle de Aburrá y otras zonas de Antioquia.

Su labor es clave por la prestación de sus servicios especializados, su capacidad para responder a urgencias y de allí su importancia para la red hospitalaria departamental.