Imputarán cargos a exdirector del AMVA y 3 personas más por presuntas irregularidades en contratos

La Fiscalía General de la Nación pedirá medida de aseguramiento en contra del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, por presuntas irregularidades en seis contratos que llegan a los 20.000 millones de pesos. Los contratos evidenciarían un interés indebido para favorecer a personas cercanas y detrimento del interés general y del patrimonio público.

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitará en una audiencia la medida de aseguramiento para Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero Calle.

#Atención Siguen los imputados en la Alcaldía de Daniel Quintero. La Fiscalía hará imputación de cargos y pedirá medida de aseguramiento en contra del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y 3 personas más, por presuntas irregularidades en 6 contratos.

Los hechos por los que se hará la solicitud es por presuntas irregularidades en seis contratos que superan los 18.000 millones de pesos y que, al parecer, fueron firmados bajo la modalidad de contratación directa, por ello se hará el pedido en la audiencia que se desarrollará el próximo 26 de enero.

Según el ente acusador, los contratos evidenciarían un interés indebido para favorecer a personas cercanas, detrimento del interés general y del patrimonio público, así como presunto peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.



La Fiscalía General de la Nación sostiene que estas irregularidades generaron el apoderamiento irregular de al menos 2.481 millones de pesos de recursos públicos, dineros que debían destinarse a la gestión del riesgo y la atención de emergencias para toda el Área Metropolitana.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también llevará a audiencia a Ana María Roldán Ortiz, exsubdirectora ambiental del Área Metropolitana; y Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo durante la administración de Daniel Quintero.

Recordar que por estos hechos ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí: y María Yaneth Rúa García, profesional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por lo que asegura el ente acusador que que evidencia que no son de hechos aislados, sino un presunto entramado de corrupción.