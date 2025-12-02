Inmovilizaron lujosa camioneta de influencer 'El Billetudo' en vía Las Palmas de Medellín

En toda una polémica con autoridades de seguridad y movilidad en Medellín terminó una caravana de camionetas Toyota organizada por Carlos Mauricio Gómez, un influencer más conocido en las redes sociales como ‘El Billetudo’.

La situación se registró a la altura del segundo mirado en la vía Las Palmas, cuando en medio de un puesto de control los agentes detuvieron el lujoso vehículo de Gómez, quien tenía sus placas tapadas con un mensaje que decía ‘El Billetudo’.

Posteriormente, tras solicitarle al influencer la tarjeta de propiedad de la camioneta este se negó, pues el color del automotor en el documento no correspondía al que efectivamente tenía por lo que se configuró una tercera infracción y procedieron a su inmovilización.

En medio del procedimiento que se ha conocido a través de videos en redes sociales, ‘El Billetudo’ expresó su malestar con quienes ejecutaron esta acción legal, pues aseguró que su rodada contaba con todos los permisos para desarrollarse.



Antes de retirar el vehículo de los patios de la Secretaría de Movilidad el Distrito, Gómez tendrá que realizar los trámites para que en los documentos quede el cambio de color de su camioneta y además cancelar una multa que supera el millón de pesos.

#Video En #Medellín inmovilizaron camioneta lujosa del reconocido influenciador ‘El Billetudo’. Además, habría agredido a un agente de movilidad no contaba con documentos en reglapor modificación del color del carro. @FicoGutierrez dijo que "Medellín se respeta". #VocesySonidos pic.twitter.com/fFwviuCgEd — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 2, 2025

“A algunos les cuesta mucho cumplir la norma, respetar la autoridad y hacer las cosas bien”, indicó sobre estas acciones el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa, también cuestionando el accionar del influencer con más de un millón de seguidores en todas sus redes sociales y popular por publicar constantemente contenido con vehículos de alta gama dorados.