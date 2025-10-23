En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / La incertidumbre nos está consumiendo: hermano de estudiante de la UNAL Medellín que murió en Cauca

La incertidumbre nos está consumiendo: hermano de estudiante de la UNAL Medellín que murió en Cauca

En diálogo con Blu Radio, el hermano de Angie Pahola Tovar reveló detalles sobre su muerte en medio de supuestos enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias de las Farc. Pidió investigar lo ocurrido.

Angie Paola Tovar, estudiante Unal.jpg
Angie Paola Tovar.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

A pocas horas de haberse confirmado a la opinión pública por parte de la Universidad Nacional en Medellín la muerte de Angie Pahola Tovar, la joven de 26 años de edad estudiante de Ingeniería Administrativa, en diálogo con Blu Radio su hermano Richard entregó su versión sobre los confusos hechos ocurridos el pasado 27 de agosto en el departamento del Cauca.

Tovar comentó lo que hasta ahora son sólo hipótesis. Contó que las disidencias de las Farc interceptaron a su hermana y otro compañero a eso de las 8:00 p.m. de ese día cuando se dirgían a Medellín en un camión, los bajaron en límites entre Popayán y Piendamó y los montaron a otro vehículo.

Luego de eso, aseguró, se encontraron con el Ejército e iniciaron unos supuestos enfrentamientos con los ilegales para dejarlos en libertad y se produjo la incineración del automotor en el que se trasladaba Angie, quien murió calcinada.

"Lo único que sabemos es que durante el enfrentamiento pudo haber pasado muchas cosas. El informe todavía no está completo, la investigación todavía no está finalizada, pero hay indicios de que hay esquirlas de granada, los cuerpos también tienen heridas de de bala. Realmente, no sabemos lo que pasó esa noche".

Ahora tras la confirmación de la noticia, la familia advierte que, con los exámenes de ADN, podrían esclarecer rápidamente lo que pasó.

"Pedirle al Estado, al Gobierno, al Ejército Nacional, a esos grupos armados, que nos digan realmente qué fue lo que pasó esa noche. Esa incertidumbre nos nos está consumiendo, y queremos que se haga justicia, queremos que las personas responsables del hecho paguen, sin importar quiénes sean", declaró Richard.

El hermano de Angie asegura que su partida deja un vacío enorme que no podrá ser llenado con absolutamente nada. El próximo jueves será enterrada en su natal departamento de Nariño, mientras que este viernes 24 de octubre habrá una velatón a mediodía en el Campus El Volador de la Universidad Nacional, en la capital antioqueña.

