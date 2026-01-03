Mandatarios antioqueños celebran captura de Maduro y piden transición democrática en Venezuela

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han sido constantemente críticos al régimen de Nicolás Maduro y, por ello, tras conocerse la captura del presidente de Venezuela no se tardaron en reaccionar en sus redes sociales.

El primero en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue tajante al decir que "el dictador Nicolás Maduro ha sido capturado".

"A todo tirano le llega su hora”, dijo el mandatario, quien también habló en un trino más largo, en donde aseguró lo siguiente:

"Desde Medellín estamos del lado del hermano pueblo venezolano, no de la dictadura que destruyó al país”.



Gutiérrez explicó que los migrantes venezolanos representan más del 10 % de la población de Medellín y que son más de 250.000 venezolanos los que han llegado a la capital de Antioquia.

"Estos venezolanos huyendo de la dictadura y siempre tienen el anhelo de verla caer, de ver caer al dictador Maduro y a todos sus cómplices, y poder volver a reencontrarse con sus familias”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a través de se cuenta de X en donde expresó:

“Viva el bravo pueblo de Venezuela, viva su libertad”, dijo.

Además, el mandatario indicó que, “desde Antioquia, respaldan una transición democrática, en paz y libertad, que respete la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

Ambos mandatarios dieron mensajes de advertencia.

"Ser cómplice del narcotráfico y aliado de criminales tiene consecuencias”, afirmó Rendón.

Mientras que Gutiérrez fue más duro y señaló al Gobierno nacional e indicó que, “el gobierno Petro ha sido aliado de esa dictadura".

"Es cómplice de lo que allí sucede”, afirmó.