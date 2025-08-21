Medellín impulsa ambiciosa estrategia de capital de riesgo con 200 inversionistas internacionales

Para atraer mayor capital e incrementar el desarrollo económico, Medellín impulsa la estrategia de inversión más ambiciosa de la región. Durante agosto, Medellín recibirá a 200 inversionistas internacionales que participarán en espacios de formación, conexión y ruedas de negocio.

La Alcaldía de Medellín y Ruta N avanzan en la consolidación de la estrategia Medellín Venture Capital (VC), un plan integral que busca posicionar a la ciudad como referente latinoamericano en inversión de capital de riesgo y atraer capital global para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

De acuerdo con el más reciente informe, más de 100 nuevos inversionistas locales ya han sido formados en capital de riesgo, lo que permitirá diversificar portafolios hacia proyectos de innovación y tecnología. Asimismo, durante agosto, Medellín recibirá a 200 inversionistas internacionales que participarán en espacios de formación, conexión y ruedas de negocio, con el objetivo de fortalecer alianzas y explorar oportunidades de inversión en startups de alto impacto.

Según Carolina Londoño, directora ejecutiva de Ruta N, la estrategia se desarrolla en tres frentes, entre los que se destaca la formación de nuevos inversionistas y la creación de la Comunidad Medellín VC, que ya ha realizado más de 10 eventos con actores nacionales e internacionales.

"Con Medellín Venture Capital, en Ruta N, articulamos a todos los actores, movilizamos el conocimiento y los recursos, y creamos las condiciones para que Medellín sea un referente latinoamericano en innovación e inversión con impacto", expresó la directora.

Es de anotar que en 2024, la inversión inicial de Ruta N permitió apalancar más de 40 millones de dólares para el fortalecimiento y escalamiento de emprendimientos en la ciudad y la región.