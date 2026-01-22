En vivo
"No hemos facturado una sola botella en enero": gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia

"No hemos facturado una sola botella en enero": gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia

A causa de la incertidumbre por el decreto de emergencia económica, la compañía paisa alertó del impacto que tendrá en sus finanzas. Solo en enero proyectaban vender 3.700.000 botellas en todo el país

