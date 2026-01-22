"No hemos facturado una sola botella en enero": gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia

Sigue generando incertidumbre para el gremio empresarial el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional a finales de diciembre, el cual aumentó el impuesto al consumo en productos como los licores, recursos con los que en parte se financia la salud.

Según indicó con preocupación el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, a esta fecha de enero, no se ha facturado ni una botella de las 3.7 millones que tenían proyectado vender este mes en Antioquia y los otros departamentos, pues las dudas no solo están en la compañía, sino en los distribuidores de esos licores que se abstienen de adquirirlos hasta no tener certeza del precio, que de entrada, se incrementaría en 20.000 pesos para la presentación de 750 mililitros.

"Nosotros tenemos previsto vender para el mes de enero 3.7 millones de unidades de botellas de aguardiente y ron en Antioquia y en el resto del país. Hoy, a la fecha, puedo decirle, no hemos facturado una sola botella. ¿Por qué? Porque realmente los distribuidores, los diferentes canales están esperando qué pasa con los precios y nosotros estamos también esperando a ver cuál es la decisión de la Corte Constitucional. Creemos que se ajusta al derecho decir que este decretazo es inconstitucional", dijo.

Para Ramos, esto implica menos recursos para los departamentos, vía impuesto de consumo, unos 22.000 millones de pesos menos. Por ejemplo, para el caso del 2025, sin decreto, esta empresa transfirió $480.000 millones a Antioquia por impoconsumo y más de $650.000 al resto de departamentos, recursos que se destinan en educación y salud.

"A partir del 1 de enero, empezó a regir el incremento del IVA, que pasó del 5 al 19%. 4.000 pesos por unidad están hoy los productos de la Fábrica de Licores más caros por ese hecho. La fábrica a la fecha no ha aumentado de los precios, pero sin discusión alguna, pues tenemos que salir a pagar obviamente el IVA. Lo más grave es que con el aumento del impuesto de consumo que pretende recolectar el gobierno nacional, esto implicaría un aumento del aguardiente oqueño y el rojo Medellín en un 48%", detalló en entrevista con Blu Radio.

Con este panorama, vuelve a aparecer el fantasma del contrabando de los licores, teniendo en cuenta que en el país del consumo de licores el 30% es adulterado, lo que se prevé podría aumentar considerablemente con el alza de precios.

Finalmente, Ramos cuestionó en qué destinará el Gobierno nacional los 720.000 millones de pesos que se transferirían directamente de la FLA entrando en rigor este decreto de emergencia económica.

