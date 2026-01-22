En vivo
No se lo esperaban: megaoperativo sorpresa de la Policía en dos comunas de Medellín

El despliegue contó con 300 funcionarios entre el distrito y la Fuerza Pública y dejó como resultado 19 capturados y la incautación de de 16 kilos de estupefacientes

