No se lo esperaban: megaoperativo sorpresa de la Policía en dos comunas de Medellín

La Policía Nacional desplegó un megaoperativo sorpresa en dos de las comunas más pobladas de la ciudad de Medellín, que dejó 19 capturados. El despliegue contó con 300 funcionarios entre el distrito y la Fuerza Pública. En un despliegue articulado entre la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército, con unidades en motos y carros, se ejecutó el operativo de gran magnitud en las comunas de Guayabal y Belén.

En el operativo fueron intervenidos más de ocho sectores priorizados con la presencia de 300 personas de distintas entidades, donde se logró la captura de 19 personas y la incautación de 16 kilos de estupefacientes pertenecientes a la estructura criminal conocida como 'Los Chivos'.

Mediante la ejecución de allanamientos, verificación de antecedentes, patrullajes mixtos, registro a vehículos y monitoreo aéreo, la autoridades lograron identificar algunas caletas improvisadas y las rutas usadas por los criminales para la distribución de la droga en zonas residenciales y entornos escolares.

“Quiero destacar que entre los lugares donde estuvimos se encuentran Belén Rincón y Barrio Antioquia, donde gracias incluso al monitoreo aéreo de parte del helicóptero Halcón, se detectó en barrio Antioquia a varios delincuentes que intentaron evadir las acciones de las autoridades lanzando las bolsas con las drogas desde los techos”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.



Según el reporte entregado por las autoridades, en las incautaciones se lograron decomisar 4.200 gramos de marihuana, 2.000 gramos de 2CB (tusy), 40 frascos de ketamina y múltiples elementos para dosificación de los estupefacientes.

Mientras que algunas de las personas capturadas fueron informadas de su reincidencia en delitos como porte ilegal de armas, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes. Los 19 aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.